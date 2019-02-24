Huawei'den yeni katlanabilir telefon

İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni 5G'yi destekleyen katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i satışa çıkardı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Mate X, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir arayüzü birleştirdi.

Huawei Mate X, ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip. Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, Blue Wave rengiyle kullanıcılara sunuldu.

Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve 5G modem çip seti Balong 5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunmak üzere bir araya getirildi. Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile Huawei Mate X, tek harekette aktif hale geliyor. Huawei Mate X, katlandığında 17 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

Akıllı telefonun katlanabilir tasarımla birlikte kamera sistemi, hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasıyla fotoğrafçılıkta yeni bir deneyim sunuyor.

Ayrıca Huawei SuperCharge'ı destekleyen yüksek kapasiteli 4.500 mAh pil, 5G döneminde daha yüksek pil performansı talebini karşılamak üzere Huawei Mate X'te bulunuyor. Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile hızlı şarj olabiliyor.