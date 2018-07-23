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Hububat ihracatına Güneydoğu damgası

- Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk yarısında 1 milyar 4 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

Hububat ihracatına Güneydoğu damgası

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğine üye firmalarca, yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 4 milyon dolarlık dış satıma imza atıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya başkanlığında bir araya gelerek, sektördeki gelişmeleri ve ihracat verilerini değerlendirdi.

Altunkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, ocak-haziran döneminde Türkiye'nin hububat ihracatının 3 milyar 224 milyon 231 bin dolar olarak gerçekleştiğini, bunun 1 milyar 4 milyon dolarlık kısmının üyelerince yapıldığını ifade etti.

Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında liderliği Güneydoğu'nun üstlendiğine işaret eden Altunkaya, ürün grupları bazında en fazla dış satımın 227 milyon 363 bin dolarla (yüzde 22,6) buğday ununda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Altunkaya, bölgesel bazda değerlendirildiğinde en fazla ihracatın yüzde 70,3 ile Ortadoğu'ya yapıldığını, bu bölgeyi yüzde 20,9 ile Afrika'nın izlediğini bildirdi.







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IhracatGaziantepGüneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri BirliğiYönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya
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