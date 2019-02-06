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Hububat sektöründe ihracat artışı

- Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan: - "Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı, ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 artarak 561,2 milyon dolara ulaştı"

Hububat sektöründe ihracat artışı
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MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatının, ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 artarak 561,2 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yeni yıla artışla başladığını belirtti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracat rakamlarını değerlendiren Arslan, 2019 yılının ocak ayında 87 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Arslan, birlik bazında ihracatta ocak ayında en çok ihracatın, 21 milyon 600 bin dolarla pastacılık ürünlerinde yapıldığını belirterek, en çok ihraç yapılan ülkenin de yüzde 15'lik payı ve 12 milyon 900 bin liralık geliriyle Irak olduğunu aktardı.

Türkiye geneli sektör ihracatı rakamlarına da değinen Arslan, "Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı, ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 artarak 561,2 milyon dolara ulaştı. Sektör, bu dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 4 oranında pay aldı." ifadesini kullandı.


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