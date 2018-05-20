Hububat üreticilerinin düşük rekolte endişesi

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da hasadı başlayan hububatta düzensiz yağışlar ve dolu nedeniyle yüzde 50 verim düşüklüğü bekleniyor.

Türkiye'de mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'inin üretildiği Şanlıurfa, ekilebilen tarım alanı bakımında Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Sonbahar ve kış mevsimlerinin kurak geçtiği kentte nisan ve mayıs ayındaki sağanak ve dolu yağışları, kuru tarımın yapıldığı alanların zarar görmesine neden oldu.

Yaşanan olumsuzluklarla birlikte kuru tarımın yapıldığı bölgelerde hasadı başlayan hububatta rekoltenin geçen yıllara göre düşük olması bekleniyor.

- Düzensiz yağışlar verimi etkiledi

Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Şaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede yıl boyunca etkili olan düzensiz yağışlar ve bölgesel dolunun hububatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Son günlerde kentte bir çok bölgede sel meydana geldiğini hatırlatan Şaka, bu durumun özellikle hasadı başlayan arpa, buğday ve mercimeğe büyük zarar verdiğini ifade etti.

Yaşanan olumsuzluğun çiftçileri endişelendirdiğine işaret eden Şaka, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde üretim sezonu boyunca düşen düzensiz yağışlar, kuraklık ve bölgede meydana gelen dolu yağışları ve nihayetinde hasada günler kala meydana gelen sel felaketi özellikle kuru tarımın yapıldığı alanlarda ender görülen olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir.

Fıstık, pamuk ve hububat üretiminin yoğun yapıldığı kentimizin afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bunun yanında çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geçen yıl dekara düşen 198 kilogram rekoltenin bu yıl arpada 75, buğdayda ise 90 kilogram civarında olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte buğday ve arpa danesinin zayıf ve cılız ve kalitesiz olacağını düşünüyoruz. Geçen yıl 43 bin 971 dekardan elde edilen 1 milyon 44 bin 645 ton hububatın bu yıl itibarıyla yüzde 50 düşmesini bekliyoruz."

Rekoltenin yarı yarıya düşmesinin fiyatların yükselmesine neden olacağını vurgulayan Şaka, bu konuda önlem alınması gerektiğine değindi.

- Hububatta dane dolumu kötü

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen de alanda yapıkları çalışmalarda özellik hububattaki dane dolumunun kalitesiz olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bu yıl yağışlarda düzensizlik yaşandığına dikkati çeken Öztürkmen, "Yıl çok kurak geçti. Kuru tarımda yağışlar çok düzensiz oldu.Toprak da bitki de doymadı. Bitkinin ihtiyacı olduğu anda yağış düşmedi. Dolayısıyla üründe kopukluk yaşandı. Bizim en büyük şansızımız sulanan yerlerde durumun normal olması fakat kuruda durum çok kötü. Özellik dane dolumu ve başaklar o dönemde yağış alamadı. Bu yüzden verimde düşüklük bekleniyor." şeklinde konuştu.

Suruç ilçesinde arpa hasadına başlayan çiftçi Cuma Baytekin, kiraladığı yaklaşık 400 dönüm tarlaya arpa ektiğini fakat verimin tohumu dahi karşılamadığını bildirdi.

Yağışın az olmasıyla verim alamadıklarını anlatan Baytekin, "Tarlaya yarı yarıya kiraladım. Bütün masrafı yaptım. Tohum, ilaç ve işçiliği ben karşılıyorum. Hasadı başladık fakat çok kötü tohumu dahi karşılamıyor. Bölgede birçok yer böyle verim çok kötü burada. Sulama yapılan yerler kendini kurtarmış. Fakat kuru tarımın yapıldığı yer çok kötü." diye konuştu.