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Hububat ve baklagil ithalatında tarife kontenjanı

- Kuru baklagiller, buğday ve mahlut, arpa, mısır ve pirinçte belirlenen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi uygulanmayacak

Hububat ve baklagil ithalatında tarife kontenjanı
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ANKARA (AA) - Kuru baklagiller, buğday ve mahlut, arpa, mısır ve pirincin belirlenen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatı için gümrük vergisi alınmayacak.

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO), buğday ve mahlut için 1 milyon ton, arpa ve mısır için 700'er bin ton, kuru baklagiller ve pirinç için 100'er bin ton tarife kontenjanı tahsis edildi.

Söz konusu ürünlerin tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatından gümrük vergisi alınmayacak. Açılan tarife kontenjanı bir takvim yılı için geçerli olurken, her takvim yılında yeniden belirlenecek.

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BaklagilHububatResmi GazeteTarife Kontenjanı
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