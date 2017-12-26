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"Hububat ve bakliyat ihracatında Türkiye'nin lideri Güneydoğu"

- Güneydoğu Anadolu bölgesinden yılın ocak-kasım döneminde yaklaşık 1,9 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi - Birlik Başkanı Altunkaya: - "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında Türkiye lideriyiz"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliğine üye firmalarca, yılın ocak-kasım döneminde 1 milyar 856 milyon 190 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.

Birlik Başkanı Mahsum Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinin işlenerek farklı kıtalara ihraç edildiğini belirtti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında Türk unu tüketildiğini ifade eden Altunkaya, ülkenin un ihracatında önemli bir yere geldiğini, bölge ihracatında da buğday ununun ilk sırada olduğunu bildirdi.

Ocak-kasım döneminde bölgeden 484 milyon 122 bin dolarlık buğday unu ihracatı yapıldığını belirten Altunkaya, "Buğday unu yüzde 26,1 payla ihracatta önemli bir yer tutmakta. Buğday ununu yüzde 15,8 ve 293 milyon 443 bin dolarla makarna izliyor. Yüzde 14,6 pay ve 270 milyon 614 bin dolarla bitkisel yağlar da ihracatımızın en önemli kalemleri arasında üçüncü sırada bulunuyor. İhracatın kalan kısmını da diğer ürünler oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

- İhracatta en fazla pay Ortadoğu ülkelerinin

Altunkaya, ihracatta ilk sırada Ortadoğu ülkelerinin yer aldığına, bu bölgeye 11 ayda 1 milyar 395 milyon 140 bin dolarlık dış satım yapıldığına işaret etti.

Ortadoğu ülkelerinin ihracattaki payının yüzde 75,2 olduğunu vurgulayan Altunkaya, 334 milyon 755 bin dolarla Afrika ülkelerinin ikinci, 43 milyon 725 bin dolarla Amerika kıtası ülkelerinin üçüncü sırada olduğunu kaydetti.

- Lider Güneydoğu

Güneydoğu'nun hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında Türkiye lideri olduğunu belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en fazla hububat ihracatını 1 milyar 856 milyon 190 bin dolarla bölge ihracatçısı yapıyor. Bölgemizin adını başarıyla duyuran, ihracatın artışına katkı sağlayan sektör temsilcilerini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. 2018 yılında yapacağımız çalışmalarla ihracatımızı daha da yukarı çıkaracağız."

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Güneydoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçılar BirliğiIhracatMahsum Altunkaya
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