Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon Bursa food istanbul
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

Hububatta prim başvuruları 30 Nisan'da sona eriyor

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Hububat, baklagiller ve dane mısırda 2018 prim başvuru süresi 30 Nisan'da sona eriyor"

Hububatta prim başvuruları 30 Nisan'da sona eriyor
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hububat, baklagil ve dane mısırda 2018 yılı prim başvurularının 30 Nisan Salı günü mesai saati bitiminde sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2018 yılına ilişkin tarımsal destekler kapsamında buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede kilogram başına 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 50 kuruş, dane mısırda 3 kuruş prim desteği verileceğini ifade etti.

Söz konusu ürünleri yetiştiren ve Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranların destekten faydalanabileceğine dikkati çeken Bayraktar, 2018'de üretilerek satışı yapılan fark ödemesi desteğine esas ürünlere Bakanlığın Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli'ne göre ödeme yapılacağını aktardı.

Bayraktar, 1 Ekim 2018'de başlayan hububat, baklagiller ve dane mısırda fark ödemesi (prim) desteği başvurularının 30 Nisan'da mesai saati bitiminde sona ereceğini anımsatarak, destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerektiğini kaydetti.

Yer altı sularının yetersiz seviyede olduğu tespit edilen havzalarda 2018'de ekimi yapılmış mercimek ve nohutta desteklerin yüzde 50 fazla uygulanacağını vurgulayan Bayraktar, damlama sulama yapılan alanlar haricinde dane mısıra destekleme ödemesi yapılmadığını belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Prim Başvurularışemsi BayraktarTZOB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5