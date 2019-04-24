Hububatta prim başvuruları 30 Nisan'da sona eriyor

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hububat, baklagil ve dane mısırda 2018 yılı prim başvurularının 30 Nisan Salı günü mesai saati bitiminde sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2018 yılına ilişkin tarımsal destekler kapsamında buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede kilogram başına 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 50 kuruş, dane mısırda 3 kuruş prim desteği verileceğini ifade etti.

Söz konusu ürünleri yetiştiren ve Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranların destekten faydalanabileceğine dikkati çeken Bayraktar, 2018'de üretilerek satışı yapılan fark ödemesi desteğine esas ürünlere Bakanlığın Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli'ne göre ödeme yapılacağını aktardı.



Bayraktar, 1 Ekim 2018'de başlayan hububat, baklagiller ve dane mısırda fark ödemesi (prim) desteği başvurularının 30 Nisan'da mesai saati bitiminde sona ereceğini anımsatarak, destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerektiğini kaydetti.

Yer altı sularının yetersiz seviyede olduğu tespit edilen havzalarda 2018'de ekimi yapılmış mercimek ve nohutta desteklerin yüzde 50 fazla uygulanacağını vurgulayan Bayraktar, damlama sulama yapılan alanlar haricinde dane mısıra destekleme ödemesi yapılmadığını belirtti.