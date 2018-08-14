"Hükümetimizin ekonomik hedefleri hedeflerimizdir"

ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay iş dünyası temsilcileri Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösterdi.

Adana Genç İşadamları Derneği (AGİAD) Başkanı Halid Milli, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin uzun süredir devam eden ve geçen hafta itibariyle şiddetlenen siyasi ve ekonomik bir saldırı altında olduğunu ifade etti.

Türk milletinin el ele vererek bugünleri aşacağını belirten Milli, "Yaşanan sürecin hükümetimiz ve Merkez Bankamız tarafından saniye saniye takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı ortadadır. Vatandaş olarak bizlere düşen görev kenetlenerek bu sürece destek vermektir. Unutmayalım ki ülkemiz yoksa bizler var olamayız. Bugünler elbet geçecek ve ekonomik ortam rayına oturacaktır ancak bu tip saldırılar Türk milleti var oldukça devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- ATSO, ATB ve HESOB'dan ortak açıklama

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antakya Ticaret Borsası (ATB) ve Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) temsilcileri de yaptıkları ortak basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.



ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO toplantı salonunda üç sivil toplum kuruluşu adına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın tehditkar söylemlerini ve yaptırımları kabul etmediklerini söyledi.



Devletin her daim yanında olduklarını ifade eden Çinçin, herkesin istikbal mücadelesinde üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Çinçin, katma değeri yüksek, yükte hafif pahada ağır, inovatif gelişmelere ayak uydurabilen ürünler üretilmesi için herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğüne işaret ederek, "Rahip Brunson krizi bu sanal ve sahte gündemlerin bir parçasıdır. Bu kriz bahanesiyle Türkiye'nin dış politikada taviz vermesi için çaba sarf edilmektedir. Türkiye'nin siyasi istikrarı sarsılmazdır. 95 yıllık Türkiye Cumhuriyeti bu taviz ve tehditlere asla boyun eğmeyecektir." dedi.

- "Ekonomik yaptırım tehdidi kabul edilemez"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyası olarak her zaman Türkiye'nin haklı davasının destekçisi olduklarını vurguladı.

Kızıltan, "ABD'nin birçok konuda stratejik ortak dediği bir ülkeye, hele hele ülkemize sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda büyük zarar veren, ülkemizin demokrasisini askıya almaya neden olacak bir askeri darbe girişimiyle bağlantılı olan ve hala yasal süreci devam eden bir siyasi olayla bağlantılı olarak ekonomik yaptırım tehdidi kabul edilemez bir çıkıştır. ABD adına akıl dışıdır." ifadesini kullandı.

İş dünyasının üretime, ihracata, istihdama odaklanması gerektiğini vurgulayan Kızıltan, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin ekonomik hedefleri hedeflerimizdir ve iş dünyası olarak tüm desteğimizi veriyoruz. Tüm spekülasyon ve manipülasyonlara karşı milletçe dayanışma içinde olmalıyız."

- "Fırsatçı yaklaşımlarla ülkemize zarar getirilmemeli"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İzol da yazılı açıklamasında, Türkiye'nin bir spekülatif saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

İzol, "Türkiye güçlü bir ekonomiye sahiptir. İş dünyası ve milletimiz birlik ve beraberlik çerçevesinde hareket ettiği sürece bu sorunun kısa sürede ortadan kalkacağına şahsım ve Mersin GİAD adına inancımız tamdır. İnsanlar fırsatçı yaklaşımlarla bu işlerin içine girerek zarar görmemeli ve ülkemize zarar getirmemeli." değerlendirmesinde bulundu.



