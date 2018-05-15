Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar 112acilsağlık 2016 2017 sezonu 7020 Sayılı Kanun 2017 FIVB Erkekler Dünya Ligi ekonomi
Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı
Kârı yüzde 598 arttı
Kârı yüzde 598 arttı
Ramazanda israf uyarısı
Ramazanda israf uyarısı
ENVER'e başkan oldu
ENVER'e başkan oldu
Dünyaya şifa oldu
Dünyaya şifa oldu

“Hükümetin aldığı tedbirler esnafa can suyu olacaktır“

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Hükümetin almış olduğu tedbirler, yeni çıkan yasayla birlikte birçok esnafa ek teşviklerle birlikte can suyu olacaktır"

“Hükümetin aldığı tedbirler esnafa can suyu olacaktır“
KİLİS (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomide hükümetin aldığı tedbirlerin birçok esnafa ek teşviklerle can suyu olacağını belirtti.
Palandöken, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KESOB) Resul Osman Dağı Mesire Alanı'ndaki genel kurulunda yaptığı konuşmada, Kilis esnafının geleneksel yapısını bombaların bozduğunu, bundan dolayı mağduriyet ve can kayıpları olduğunu, buna rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadıklarını söyledi.
Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla misafire ev sahipliği yaparak tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ve kendine yakışır bir şekilde sıkıntılarını atlatabildiğini anlatan Palandöken, "Hükümetin almış olduğu tedbirler, yeni çıkan yasayla birlikte birçok esnafa ek teşviklerle birlikte can suyu olacaktır. Kilis burada en büyük payı alması gereken yer." dedi.
Palandöken, sınırın diğer tarafındaki olumsuzluklardan en çok etkilenen illerden birinin Kilis olduğunu, meydana gelen sıkıntıların aşılması ile ilgili hükümetin bir dizi tedbir aldığını aktardı.
Alınan tedbirler sayesinde Kilis'e daha çok para girişi sağlanacağını dile getiren Palandöken, bununla esnafın işlerinin düzene gireceğine inandıklarını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde, KESOB Başkanlığına Şevket Memiler getirildi.
Kongreye, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Hasan Kara da katıldı.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KESOBKilisTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5