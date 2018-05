“Hükümetin aldığı tedbirler esnafa can suyu olacaktır“ - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Hükümetin almış olduğu tedbirler, yeni çıkan yasayla birlikte birçok esnafa ek teşviklerle birlikte can suyu olacaktır"

KİLİS (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomide hükümetin aldığı tedbirlerin birçok esnafa ek teşviklerle can suyu olacağını belirtti.

Palandöken, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (KESOB) Resul Osman Dağı Mesire Alanı'ndaki genel kurulunda yaptığı konuşmada, Kilis esnafının geleneksel yapısını bombaların bozduğunu, bundan dolayı mağduriyet ve can kayıpları olduğunu, buna rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadıklarını söyledi.

Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla misafire ev sahipliği yaparak tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ve kendine yakışır bir şekilde sıkıntılarını atlatabildiğini anlatan Palandöken, "Hükümetin almış olduğu tedbirler, yeni çıkan yasayla birlikte birçok esnafa ek teşviklerle birlikte can suyu olacaktır. Kilis burada en büyük payı alması gereken yer." dedi.

Palandöken, sınırın diğer tarafındaki olumsuzluklardan en çok etkilenen illerden birinin Kilis olduğunu, meydana gelen sıkıntıların aşılması ile ilgili hükümetin bir dizi tedbir aldığını aktardı.

Alınan tedbirler sayesinde Kilis'e daha çok para girişi sağlanacağını dile getiren Palandöken, bununla esnafın işlerinin düzene gireceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde, KESOB Başkanlığına Şevket Memiler getirildi.

Kongreye, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Hasan Kara da katıldı.