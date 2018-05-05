Hükümetin vergi düzenlemelerine ATO'dan destek

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirilen vergi düzenlemelerinin ekonomiye ivme kazandıracağını belirtti.

Baran, yazılı açıklamasında, karar kapsamında 31 Ekim'e kadar, konut ve iş yeri alımlarında tapu harcı oranının binde 20'den 15'e düşürüleceğini ve konut teslimlerinde uygulanan KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e çekileceğini bildirdi.

Gürsel Baran, söz konusu kararın ekonominin lokomotifi konumundaki inşaat ve gayrimenkul sektörünü hareketlendireceğine dikkati çekti.

Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafının 12 bin liradan 9 bin liraya düşeceğine işaret eden Baran, "Tapu harcının ve KDV oranının düşürülmesi sektörü canlandıracak çok önemli bir hamledir. Ekonominin lokomotifi konumundaki inşaat sektörünün canlanması, ülkemizin kalkınması ve büyümesi açısından stratejik önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, yapılan indirimin konut ve iş yeri alıcısı açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Konut ve iş yeri almayı planlayanlara da önemli bir fırsat doğdu. Tapu harcı ve KDV indirimi sayesinde alıcının cebinden daha az para çıkacak. Hükümetimiz hem alıcının hem de satıcının yüzünü güldürecek bir düzenleme yaptı." ifadesini kullandı.

Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla firmaların üzerindeki finansman maliyetini azaltacak vergisel düzenlemelerin de hayata geçirildiğini anımsatan Baran, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatların yurt içi imalatçılar gözetilerek ve rekabetçi bir ortam sağlanacak şekilde belirlenmesinin de yerli üretimi destekleyeceğinin altını çizdi.

Baran, çalışan kadınların çocuklarına kreş imkanı sağlayan iş yerlerinin vergi matrahından istisna tutarının yükseltilmesinin kadın istihdamının artmasına katkı sağlayacağını belirtti.

"Bakanlar Kurulunun taşınmaz mal alım satımından kadın istihdamına, yatırım ve üretimden ihracatın teşvikine kadar çeşitli alanlardaki vergi düzenlemeleri yatırım ve üretimi artıracak, ekonomiye ivme kazandıracak." ifadesini kullanan Baran, çalışan, yatırım ve üretim yapan sektörlere yönelik destekleri nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım'a ve hükümete teşekkür etti.



