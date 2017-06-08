HÜRKUŞ, Paris Airshow yolcusu

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) mühendisleri tarafından tasarlanan HÜRKUŞ-B ve HÜRKUŞ-C, Paris Havacılık Fuarı'na (Paris Airshow) katılmak üzere yola çıkarıldı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre şirket, Paris Havacılık Fuarı'na, dünyanın en etkin taarruz helikopteri unvanını taşıyan “T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri”, “Orta İrtifa Uzun Havada Kalış (MALE) sınıfı İnsansız Hava Aracı Sistemi ANKA”, dünya havacılık otoritelerince sertifikalandırılmış “Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRKUŞ” ve ilk kez yurt dışında sergilenecek “T625 Özgün Helikopter” ile katılıyor.

Paris'te 19-25 Haziran'da düzenlenecek uluslararası hava gösterileri organizasyonunda statik alanda sergilenecek HÜRKUŞ-C ile yüksek performanslı gösteri uçuşu gerçekleştirecek HÜRKUŞ-B, Paris Airshow'da yer almak üzere TUSAŞ tesislerinden ayrıldı.

Uluslararası arenada Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini sergileyecek olan uçaklar, Sırbistan, Hırvatistan ve son olarak Almanya duraklarının ardından Paris’e ulaşmış olacak.