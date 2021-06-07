Hüseyin Özdilek'in annesi vefat etti

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in annesi Dürdane Özdilek, 6 Haziran Pazar günü 92 yaşında hayatını kaybetti. 7 Haziran Pazartesi günü öğlen namazına müteakiben Bursa Organize Sanayi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, merhumenin naaşı Bursa Hamitler Kent Mezarlığı’na defnedildi.

Pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenen törene, Özdilek Ailesi ve yakınlarıyla siyaset ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Cenaze namazına katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, eski Bakan Faruk Çelik, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milletvekilleri, belediye başkanları ile Bursa iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri, Hüseyin Özdilek’i acı gününde yalnız bırakmadı.

Kocaeli Kartepe’de bulunan ilkokula 1998 yılında ismi verilen Dürdane Özdilek, hem ailesinin değerli bir büyüğü hem de çevresi tarafından oldukça sevilen ve saygı duyulan bir sima olarak hakkın rahmetine kavuştu.