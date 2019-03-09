ANTALYA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, "İş dünyası olarak bize soruluyor, 'Ne istersiniz?' diye. Elbetteki dövizin seviyesi önemli ama ondan daha önemli olan bir şey var. Biz huzur, güven ve istikrar istiyoruz." dedi.

Olpak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başkanlığında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"nda DEİK olarak çalışmalarını anlattı.

Dünyada ticaretin ve finansal unsurların zorlaştığı bir dönemde, Türk iş insanının bu mücadelede farklı bir tarafı olduğunu belirten Olpak, iş insanlarının hızlı adapte yeteneğinin bulunduğunu söyledi.

Farklı ülkelerle iş birliğinin önemine işaret eden Olpak, şunları belirtti:

"İhracat birinci önceliğimiz ama bu ülkenin ithalatı da var. Onun için yurt dışı müteahhitlerimiz, yurt dışına yatırımlarımız var. Yurt dışından da Türkiye'ye yatırımlar var. Amacımız, dünyayı güzelleştirmek. Ülkemizin, milletimizin geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İş dünyası olarak bize soruluyor, 'Ne istersiniz?' diye. Elbetteki dövizin seviyesi önemli ama ondan daha önemli olan bir şey var. Biz huzur, güven ve istikrar istiyoruz."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin turizm, tarım ve ticarette Türkiye'nin önemli merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Teknoloji alanında da yapay zekadan siber merkeze, kodlamalara kadar her alanda hedeflerinin olduğunu aktaran Karaloğlu, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında Antalya'nın önem arz ettiğini vurguladı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da çözüm önerilerinin de bulunduğu 11 maddeden oluşan bir tarımsal ticaret ve ekonomi raporu hazırladıklarını ifade etti.