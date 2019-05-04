HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazana özel koliler ihtiyaç sahipleri için hazır

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Marketlerin ve gıda perakendecilerinin "11 ayın sultanı'' ramazana özel hazırladığı erzak kolileri farklı içerik ve fiyatlarla satışa sunuldu. Bu yıl ramazan kolilerinin fiyatı 36,90 lira ile 123,90 lira arasında değişiyor.



Ramazanda gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri, tüketicilerin bu ayda en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşuyor.

Zincir marketler ramazan erzak paketlerini, değişik içerik ve fiyat seçenekleriyle müşterilerine sunuyor.



- Her keseye uygun paket

CarrefourSA farklı seçeneklerle hazırladığı ramazan kolilerini, 37,90 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. İftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan koliler, temel gıda maddelerinden oluşuyor. Fiyatı 37,90 lira olan "Klasik Ramazan Kolisi"nde 15 ürün yer alırken, 64,90 lira değerindeki "Süper Ramazan Kolisi" 23 ürün içeriyor. 26 ürünün sunulduğu "Mega Ramazan Kolisi" 82,90 liradan ve 35 ürünün yer aldığı "Lüks Ramazan Kolisi" 119,90 liradan satılıyor.

Migros, Bereket, Lezzet ve Ziyafet isimli 3 ramazan kolisini müşterilerine sunuyor. "Bereket Paketi"ni 13 ürünle 36,90 liradan satan Migros, 22 üründen oluşan "Lezzet Paketi"ni 64,90 liradan, 31 üründen oluşan "Ziyafet Paketi"ni ise 89,90 liradan satıyor.

Metro Grosmarkette 4 seçenek bulunuyor. Bu paketlerin 13 çeşit içereni 54,90, 21 çeşit içereni 94,90, 22 çeşit ürün içereni 123,90'dan ve 7 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 54,90 liradan raflarda yerini aldı.

Şok Marketler de içinde undan salçaya, mercimekten bulgura kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu Ramazan Erzak Paketi'ni 49,90 liradan satışa sunarken, alışverişini kendisi yapmak isteyenlere verilebilecek 25-50 ve 100 lira değerindeki Şok Kart da markette yerini aldı.

A101'de ise içinde 20 çeşit ürünün bulunan ramazan paketini 119,50 lira fiyatla satışa sundu.