Hyundai Assan'ın yeni Başkanı Ickkyun Oh oldu

İSTANBUL (AA) - Hyundai Assan Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Ickkyun Oh oldu.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki görevine 1 Ağustos itibariyle başlayacak olan Oh, 1989 yılından bu yana Hyundai Motor Company'nin çeşitli departmanlarında görev aldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Sogang Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Oklahoma'da yüksek lisans eğitimini tamamlayan Oh, Hyundai'deki görevine başladıktan sonra, özellikle Avrupa pazarına yoğunlaştı. Ickkyun Oh, Polonya ve Macaristan'da ikişer yıl başkanlık yaptıktan sonra Kore'ye döndü. Oh, Avrupa'daki görev süresinden sonra, Kore'de de HMC Avrupa Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Takım Lideri oldu.

Kariyeri boyunca vizyonunu ve bakış açısını sürekli olarak genişleten Oh, 2010'da Hyundai İngiltere'ye başkan olarak atandı ve bu ülkede önemli bir satış başarısına imzasını attı. Beş yıllık İngiltere çalışma hayatından sonra rotasını 2015'te Rusya'ya çeviren Oh, sürekli olarak Hyundai'nin bölgedeki satış grafiğinin artmasına öncülük etti.

Son dönemde 7 yıldan fazla bir süre Avrupa'da görev alan Oh'un yeni adresi ise değişken ve zorlu bir pazara sahip olan Türkiye oldu. Sektördeki 29 yıllık tecrübesiyle, Hyundai'nin Türkiye'deki marka imajını, satış başarısını ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen Oh, aynı zamanda ihracat pazarlarındaki etkinliğiyle ülke ekonomisine yeni ürün lansmanları ve yeni üretim görevleriyle katkıda bulunacak.

Ickkyun Oh ayrıca, yapacağı çeşitli projelerle, alternatif yakıtlı çevreci otomobillerin Türkiye’de yaygınlaşmasını da hedefliyor.