Hyundai Assan kendi ihracat rekorunu kırdı

İSTANBUL (AA) - Hyundai Assan, yılın 7 ayında kendi rekorunu kırarak 120 bin 482 adet ihracat gerçekleştirdi.

Şirketin açıklamasına göre, Hyundai Assan 2017 yılının 7 ayında 4 milyar TL’den fazla ciro yaparak ülke ekonomisine büyük katkı sağladı.

İhracata başladığı 2002 yılından bu yana 1 milyondan fazla aracı yurt dışına göndererek Türk ekonomisine önemli bir katkıda bulunan şirket, 2017'nin 7 ayında da kendi ihracat rekorunu kırdı.

İzmit Ali Kahya'daki tesislerinde i10 ve i20 modellerini üreterek hem iç pazara hem de Avrupa'ya satan şirket, 7 aylık süreçte 120 bin 482 adetlik ihracata imzasını attı ve bu dönem içinde tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Hyundai Assanın en iyi müşterileri ise sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya oldu.





- "Ürettiğimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, Türkiye'de ürettikleri araçların yüzde 90'ını 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"7 aylık ihracatımızda tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık ve ciromuz da 4 milyar liradan fazla gerçekleşti. Gerek döviz gerekse istihdam ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu yıl Türkiye'de üretime başlamamızın 20. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda ihracatta da 15 yılı geride bıraktık. Dünya çapında 40'tan fazla ülkeye Türk işçisinin üstün emek ve kalitesiyle ürettiğimiz Made In Turkey damgalı araçlarımızı ihraç ediyoruz ve bundan büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Türkiye ekonomisine en üst seviyede katkıda bulunmaya devam edeceğiz."