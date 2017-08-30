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Hyundai, Çin'deki üretimine yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - Hyundai, yaşanan tedarik sıkıntısının ardından Çin'de askıya aldığı üretime yeniden başladı.Hyundai'nin Çin'deki üretimi, bir tedarikçi firmaya ödeme yapılmamasının ardından, tedarikçi firmanın yakıt tankı tedarikini...

Hyundai, Çin'deki üretimine yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - Hyundai, yaşanan tedarik sıkıntısının ardından Çin'de askıya aldığı üretime yeniden başladı.

Hyundai'nin Çin'deki üretimi, bir tedarikçi firmaya ödeme yapılmamasının ardından, tedarikçi firmanın yakıt tankı tedarikini durdurması üzerine geçen hafta askıya alınmıştı.

Hyundai Basın Sözcüsü Sohn Yong, bugün yeniden yakıt tankı tedarikinin sağlanmaya başlandığını ve bunun da Çin'deki üretime kademeli olarak yeniden başlanmasına olanak sağladığını kaydetti.

Hyundai, halen ödeme konusunun çözülmesi için tedarikçi firmayla görüşmelerini sürdürüyor. Çin ve Güney Kore arasındaki füze savunma sistemi probleminden dolayı yükselen tansiyondan sonra Hyundai'nin Çin'deki satışları düştü ve yerel tedarikçilere ödeme gerçekleştiremedi.

Hyundai'nin Çin'e satışları nisan-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldıktan sonra şirket çeyreksel bazda 2010 yılından bu yana en düşük karını açıklamıştı. Pekin yönetimi, Seul'ün THAAD olarak bilinen füze savunma sistemini mevzilendirmesine karşı çıkmıştı. Güney Kore de füze sisteminin olası Kuzey Kore saldırılarını engellemek amacıyla mevzilendirildiği açıklamasında bulunmuştu.

Bu yılın ilk yarısında Hyundai'nin Çin'deki araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalışla 321 bin olarak gerçekleşti.


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