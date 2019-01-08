ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi teknolojimizin kurallarını ve standartlarını belirlemeliyiz ancak bu şekilde ekonomik hedeflerimize ulaşabilir ve bugünün dünyasında tam bağımsızlıktan söz edebiliriz." dedi.

Kacır, Türk Standardları Enstitüsü'nde (TSE) düzenlenen I. Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, milli teknoloji hamlesi çerçevesinde dijital dönüşüm ve standartları önemli bir bileşen olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Küresel ekonomi ve rekabette yeni bir döneme girildiğinin altını çizen Kacır, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde küresel güç dengesi dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler üzerinden şekillenecek. Ülkelerin ekonomik üstünlükleri, bağımsızlıkları ya da bağımlılıkları yeniden tanımlanacak. Bu paradigma değişimini yakalayan ülkeler ekonomik üstünlükleri dijitalleşme ve teknoloji üzerinden değerlendirilecek ve gelecekte bu paradigmaya sahip ülkeler oyunu kuran aktörler haline gelecekler. Umuyorum biz de bu yarışta en önde olan ülkelerden olacağız. Ancak bu özgün ve yüksek teknolojideki konumumuzu güçlendirmekle olacak."

Kacır, yerli ve milli imkanlarla özgün teknoloji üretiminin, tam bağımsızlığı sağlamak ve yüksek teknolojiye sahip olma bakımından milli teknoloji hamlesinin temelini oluşturduğuna dikkati çekerek, "Son dönemde teknolojide öncü ülkelerin başlattığı yeni bir yarışa şahit oluyoruz. Herkesin aşina olduğu Endüstri 4.0 bu yarışın ürünü. Burada bu paradigmaya hakim ülkelerin, dijital dönüşüm yaklaşımlarını pazarlarken aslında kendi kurallarını, kendi standartlarını yaygınlaştırarak teknoloji hegemonyası oluşturmaya çalıştıklarının farkında olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kendi yol haritasında ilerlemesi gerektiğini söyleyen Kacır, "Kendi teknolojimizin kurallarını ve standartlarını belirlemeliyiz ancak bu şekilde ekonomik hedeflerimize ulaşabilir ve bugünün dünyasında tam bağımsızlıktan söz edebiliriz." dedi.

Kacır, milli teknoloji hamlesinin 2023 hedefinin olmazsa olmazı olduğuna ifade ederek, ekonominin itici gücü olan sanayide katma değeri artırmak için dijital dönüşümün mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

TSE'nin de kalite değerlendirme ve standart oluşturma fonksiyonu ile dijital dönüşümde önemli bir değer ürettiğini belirten Kacır, bu bakımdan TSE ile Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) iş birliğini önemsediklerini bildirdi.

- "Dijital dönüşüm Türkiye için de kritik öneme sahip"

TSE Başkanı Adem Şahin, dünyada dijital dönüşüm trendi yaşandığına işaret ederek, bu trendin tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Şahin, dijital dönüşümün, nesnelerin interneti, üç boyutlu yazıcılar, büyük veri, bulut bilişim, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka ve benzeri teknolojilerin ekseninde gerçekleştiğini söyledi.

TSE olarak, dijital dünyaya ayak uydurmanın ve Türkiye'nin bilişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesinin gerekliliği ve vazgeçilmezliliğinin farkında olduklarına değinen Şahin, bu amaçla ülkenin bilişim teknolojileri alanındaki her türlü gelişmesini desteklediklerini ifade etti. Şahin, "Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi, aynı zamanda ülkemiz bilişim sektörüne yönelik kalite altyapısının güçlendirilmesi, TSE ile TBD arasında standardizasyon, bilişim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amaçları ile imzaladığımız iş birliği protokolüne de ev sahipliği yapacak." dedi.

- Bilişimde yerlilik ve millilik

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de Türkiye'nin hedefinin dünyaya kendi ürettiği ileri teknoloji ürün ve çözümlerle açılmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Dijital Dönüşüm Ofisi ve bu oluşumların çizdiği strateji ve hedeflerin olumlu izlenim yarattığını ifade eden Aktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi dijital Türkiye'nin zamanının geldiğine inandıklarını dile getirdi.

Bilişimde ithalat fazlalığının azaltılması için yerliliğin ve milliliğin önemini yıllardır dile getirdiklerini vurgulayan Aktepe, bir yandan da bilişim ekosisteminin gelişimi için çalışma yaptıklarını aktardı.

Aktepe, bilişimde yerlilik ve millilik hamlelerinin gerçekleşmesi için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğine inandığını belirterek, "Siber güvenlik başta olmak üzere yüksek katma değerin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, yazılımda yerlilik ve milliliğin nasıl olması gerektiği, katkı oranları hesaplamaları, ürün ve hizmet kriterlerinin ve derecelendirme altyapılarının oluşturulması gibi standart belirleme ile yakından ilgili konularda tüm taraflarca sağlanacak konsensüs çerçevesinde teknik çalışmaları içeren kapsamlı bir çalıştay yapılmasını da önermekteyiz." ifadelerini kullandı.

İmzalanacak protokolün, bilişim sektöründe kamu ve sivil toplum kuruluşu bütünleşmesinde önemli bir adımı ifade ettiğini belirten Aktepe, şunları kaydetti:

"TSE ve TBD'nin birlikte yürüteceği standardizasyon ve bilişim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, araştırma-geliştirme projeleri, eğitim programlarının uygulanması ve diğer teknik alanlarda ortak projeler gerçekleştirilmesi sürecinde de verimli sonuçlar alacağız."

Zirve kapsamında daha sonra TSE ile TBD arasında iş birliği protokolü imzalandı.