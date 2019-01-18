IAB Türkiye 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - IAB Türkiye'nin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleşirken, Yönetim Kurulu Başkanlığına Neslihan Olcay seçildi.

IAB Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital reklamcılık sektörü meslek örgütü IAB Türkiye'de yeni Yönetim Kurulu 5. Olağan Genel Kurul'da seçildi. Son 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Neslihan Olcay başkan oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, 2 dönemdir başkanlığı yürütmekte olan Dr. Mahmut Kurşun, iki yıl boyunca Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurullarında görev alan üyelere teşekkür etti.

Kurşun, "Dijitalin en büyük reklam mecrası olacağı günler çok yakın. Başkanlığı üstlendiğim dönemde ölçümleme, marka güvenliği, insan kaynağı, reklam engelleyiciler, veri, kişisel verilerin gizliliği vs gibi birçok konuda çalıştık. Bunlardan en önemlisi ise 'Dolaysız Marka Ekonomisi'. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor. Yeni IAB Türkiye yönetimine başarılı, verimli bir dönem diliyorum. Hep birlikte sektörümüzü geliştirecek, güçlendirecek çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zamanki gibi sürdürülebilir ve kontrollü büyüme olacak." değerlendirmesinde bulundu.