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İBB’nin taksi zammı yürürlüğe girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından taksimetre ücretlerine yapılan yüzde 25’lik zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Daha önce dört lira olan taksimetre ücreti beş liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı.

İBB’nin taksi zammı yürürlüğe girdi
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Yeni tarifelerin yürürlüğe girmesi ile ilgili DHA’ya konuşan taksici Fuat Arslan şunları söyledi: “Gece 12’den sonra fiyatlarımız yüzde 25 civarında artmıştır. Açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi bindi 10 liradan 13 liraya çıkmıştır. Fiyatlar bizim için normal olmuştur. Enflasyona karşılık ücretler hala daha geridedir. Bu fiyatlar vatandaşa da uygundur. Henüz müşteri almadan şimdi siftah edeceğim.”

Taksici Özgür Ünal ise “Vatana millete hayırlı olsun. Eski ücretler pek karın doyurmuyordu” diye konuştu.

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