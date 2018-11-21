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İBG'ye 10 milyon liralık hibe

- İBG'nin ilaç sektörünü hedefleyen girişim sermayesi fonu PharmaMed'e katılma projesine 10 milyon liralık hibe verilecek

İBG'ye 10 milyon liralık hibe
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İZMİR (AA) - İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nin (İBG) ilaç sektörünü hedefleyen girişim sermayesi fonu olan PharmaMed'e katılım projesinin 10 milyon liralık hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

İBG'den yapılan açıklamada, merkezin Türkiye'nin sağlık bilimleri alanındaki en önemli Ar-Ge merkezlerinin başında geldiği belirtildi.

Başta kanser olmak üzere, pek çok hastalığa yeni nesil tedaviler geliştirmek üzerine çalışan İBG'nin, özellikle biyoteknoloji alanındaki yatırımlarıyla dikkati çektiği vurgulanan açıklamada, "Biyoteknoloji gibi teknoloji yoğun sektörlerde, şirketlerin büyümesi tüm dünyada girişim sermayesi fonları tarafından sağlanıyor. İBG de bu fonların Türkiye'de aktif rol alması amacıyla ilaç sektörünü hedefleyen ilk fon olan PharmaMed'in kurulmasına öncülük etti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliği öncülüğünde 'Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı' çağrısına çıkılmış, İBG'nin PharmaMed'e katılma projesi 10 milyon liralık hibe almaya hak kazanmıştır. PharmaMed aracılığıyla, Türkiye'nin yüksek teknolojili ilaçlardaki ve tıbbı cihazlardaki dışa bağımlılığının azaltılması ve ilaç sektörümüzün yerli ve orijinal ilaç geliştirebilen bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. PharmaMed, İBG çıkışlı girişimlere öncelik vereceğinden, bu fon yardımıyla İBG'nin sağlık bilimleri alanındaki öneminin artması beklenmektedir."

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