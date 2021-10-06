İbrahim Aybar Honda ve Habaş'ı yazdı

Eylül ayını geride bırakırken otomotiv sanayimiz bir gelişme yaşadı.1997 yılından bu yana ülkemizde otomobil üretimi yapan Honda , Gebze’deki fabrikasında 28 Eylül 2021 Salı günü son otomobilini banttan indirerek ülkemizdeki üretim faaliyetini sonlandırdı.

Aslında Honda‘nın bu kararı iki yıl önce aldığını okurlarım hatırlar. Avrupa kıtasındaki ve ülkemizdeki fabrikalarının bu yıl sonuna kadar kapatılacağını, bu coğrafyada artık fosil yakıt tüketen taşıt üretiminden vaz geçtiklerini Honda yetkilileri 2019 yılında duyurmuştu. İngiltere ile Japonya arasında 1 Şubat 2019 da yürürlüğe giren ekonomik ortaklık anlaşmasına göre, Japonya menşeli otomobillerin İngiltere’ ye ithalinde uygulanan %10 luk gümrük vergisi 10 yıl içinde sıfırlanıyor. Bu durum, Japonya menşeli otomobillerin İngiltere’deki üretime göre daha az maliyetle ithalini sağlayacak. Honda‘nın aldığı kararda bu anlaşmanın etkili olduğu açık. Dolayısıyla Honda markalı motorlu taşıtlar artık Japonya’dan Avrupa’ya ve ülkemize gelecek. Üretilecek taşıtlar ise bataryadan elektrik motorlu (BHV) veya Hidrojen yakıtlı olacak. Yani Honda markalı taşıtların CO2 emisyonu olmayacak ya da eser miktarda az olacak. Avrupa Komisyonu’nun 14 Temmuz 2021 tarihli Yeşil Mutabakat (European Green Deal) planına tamamen uyumlu olacak.

Peki bundan sonra Gebze’deki fabrikada ne olacak? Ben 2019 yılındaki yazılarımın birinde; bu fabrikanın TOGGotomobilimizin üretimi için potansiyel ve hazır bir kaynak olduğunu belirtmiş, fabrikadaki 750 kalifiye mühendis ve teknisyenden yararlanmak gerektiğini söylemiştim. Hatta Honda ile ortak elektrik motorlu otomobil geliştirebileceğimizi, böylece Honda‘nın Avrupa pazarındaki payını değerlendirme imkanı olacağını hatırlatmıştım.

Şartlar öyle gelişmedi biliyorsunuz. Şimdilerde yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un yönetimi yeni bir fabrika kuruluşu ile meşgul.

Gebze’deki Honda fabrikasını ise yakın bir geçmişte Habaş satın almıştı. Dünya Gazetesi’nin 30 Eylül 2021 tarihli haberi fabrikanın geleceği için bazı ipuçları veriyor.

Renault Mais Genel Müdürü olarak görev yaptığım dönemde, sanırım 10 yıl kadar önceydi. Bir gün beni Habaş‘ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında yaptığımız görüşmeden, otomotive ve yeniliklere ne kadar açık olduğunu görmüştüm.

Dünya Gazetesi’nin haberi bana bu görüşmeyi hatırlattı. Haber, Habaş‘ın fabrikada hidrojen yakıtı kullanan yeni bir hibrit otomobil üretimi için çalışmalar yaptığını söylüyor.

Eğer bu çalışmalar somut bir adıma dönüşebilirse ülkemiz için çok önemli bir aşama gerçekleşmiş olacak. Geçen ay yazmıştım. Toyota markası sıkıştırılmış Hidrojen yakıtı kullanan yeni bir içten yanmalı motor yatırımına yoğunlaşmış durumda. Honda da benzer yolda ilerliyor. Yapılan pazar araştırmaları, 2040 yılında satılacak taşıtların % 23 ünün hidrojen yakıtlı olacağını gösteriyor. Dolayısıyla Habaş’ın çalışmaları ülkemiz için yeni bir sınai avantaj getirebilir. Bekleyip göreceğiz.