İbrahim Bodur anısına Sosyal Girişimcilik Ödülü veriliyor

İSTANBUL (AA) - Kale Grubu, kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur'un anısını ve mirasını yaşatmak amacıyla İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü düzenliyor. Proje ile Türkiye'nin gelecek vadeden sosyal girişimcileri ödüllendirilecek.

Kale Grubu açıklamasına göre, geçen yıl hayatını kaybeden Türk sanayinin duayenlerinden ve aynı zamanda önde gelen girişimci ve hayırseverlerinden Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü düzenleniyor.

Bu yıl ilki verilecek olan ve geleneksel hale gelmesi hedeflenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile Türkiye'nin gelecek vadeden sosyal girişimcileri ödüllendirilecek.

İbrahim Bodur, önce "insan" diyerek insanların hayatına dokunmayı, toplumsal dokuyu zedelemeden hayatları iyileştirmeyi tüm işlerinde temel almış Türkiye'nin değişim öncülerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Kale Grubu da İbrahim Bodur'un mirası ve kurucu değerleri doğrultusunda insana yatırımı her zaman yaptığı işin merkezine koyarken "tasarım" ve "teknoloji"ye yönelik yatırımlarını da sürdürerek girişimciliği besliyor.

Kale Grubu, bu ödül ile önemli bir sosyal sorunu çözmek için yaratıcı bir fikir ve sürdürülebilir bir uygulamayla yola çıkmış, başarılı pilot projelerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kriterleri sağlayan ve büyüme potansiyeli barındıran tüm sosyal girişimcilerin katılabileceği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için adaylar katılım koşulları ve tüm detayları "http://ibrahimbodurodulleri.com/" internet adresinden öğrenebiliyor.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü kapsamında birinci olan sosyal girişimci 30 bin TL'lik para ödülü ile desteklenecek ve projesinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.





- "İnsanı merkeze koyan anlayışından hiç ödün vermedi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, şunları kaydetti:

"Rahmetli kurucumuz İbrahim Bodur, tek başına özgün bir kalkınma modeli oluşturmuş, Çanakkale'de bir sanayi geleneği yeşertmeyi başarabilmiş ender kişilerden biri. Anadolu'da kalkınmanın önünü açan bir vizyoner, yerel değerleri küresel vizyonuyla harmanlayan cesur bir girişimciydi. Tüm hayatı boyunca insanı merkeze koyan anlayışından hiç ödün vermedi. Bizler de onun vizyonu doğrultusunda ilerlerken, İbrahim Bodur'dan devraldığımız sorumluluğu daha yükseklere çıkarma kararlılığımızı miras projeleri ile devam ettirmeye gayret ediyoruz.

Bu nedenle, bu topraklardan sosyal fayda yaratacak nice yeni nesil sosyal girişimcilerin, İbrahim Bodur'ların çıkmasını teşvik etmek ve sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz; İbrahim Bodur ruhunu yaşatacak, onun adına yaraşır İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü bizim için çok kıymetli. Bu projeyi ilham veren sosyal girişimlerle geleceğe taşımak ve etki alanını genişletmek en büyük isteğimiz."