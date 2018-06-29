İç borçlanma stratejisi (2)

ANKARA (AA) - Hazine, temmuzda 20,9 milyar lira, ağustosta 12,2 milyar lira, eylülde 9,6 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, temmuzda 17,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20,9 milyar liralık, ağustosta 9,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 12,2 milyar liralık, eylülde 7,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 9,6 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuzda iç borçlanmanın 19,4 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 10 milyar lirası piyasadan, 2,2 milyar lirası kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 6 milyar lirası piyasadan, 1,1 milyar lirası kira sertifikasından, 2,5 milyar lirası kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 2 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek, 13 tahvil ihalesi düzenlenecek. Ayrıca 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Temmuzda 19 milyar lira, ağustosta 12 milyar lira, eylülde 11,6 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 42,6 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 7,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da temmuzda eksi 1,9 milyar lira, ağustosta eksi 200 milyon lira, eylülde 2 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)