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İç borçlanma stratejisi (2)

- Hazine, ağustosta 10,8 milyar lira, eylülde 8,7 milyar lira, ekimde 3,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

İç borçlanma stratejisi (2)

ANKARA (AA) - Hazine, ağustosta 10,8 milyar lira, eylülde 8,7 milyar lira, ekimde 3,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, ağustosta 9,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 10,8 milyar liralık, eylülde 7,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 8,7 milyar liralık, ekimde 3,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 3,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ağustosta iç borçlanmanın 8,6 milyar lirası piyasadan, 2,2 milyar lirası kamuya satışlardan; eylüldeki iç borçlanmanın 5,1 milyar lirası piyasadan, 1,1 milyar lirası kira sertifikasından, 2,5 milyar lirası kamuya satışlardan; ekimdeki iç borçlanmanın 2,3 milyar lirası piyasadan, 1,2 milyar lirası kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek, 11 tahvil ihalesi düzenlenecek. Ayrıca 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ağustosta 11,9 milyar lira, eylülde 11,7 milyar lira, ekimde 11 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 34,6 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 13,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ağustosta 1,1 milyar lira, eylülde 3 milyon lira, ekimde 7,5 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

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