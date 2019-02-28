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İç borçlanma stratejisi (2)

- Hazine ve Maliye Bakanlığı martta 14,5 milyar lira, nisanda 2,8 milyar lira, mayısta ise 18,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

İç borçlanma stratejisi (2)
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, martta 14,5 milyar lira, nisanda 2,8 milyar lira, mayısta ise 18,8 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın mart-mayıs dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, martta 15,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 14,5 milyar liralık, nisanda 2,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 2,8 milyar liralık, mayısta da 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 18,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Marttaki iç borçlanmanın 11,1 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisanda 1,9 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayısta ise iç borçlanmanın 15,1 milyar lirasının piyasadan, 3,7 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 9 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Martta 35,6 milyar liralık, nisanda 5 milyar liralık, mayısta da 22 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 25,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da martta 21,1 milyar lira ile nisanda 2,2 milyar lira, mayısta da 3,2 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanlığıİç Borçlanma StratejisiMart-mayıs Dönemi
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