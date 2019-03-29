Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

İç borçlanma stratejisi (2)

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 2,8 milyar lira, mayısta 18,8 milyar lira, haziranda ise 11 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

İç borçlanma stratejisi (2)
banner17

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 2,8 milyar lira, mayısta 18,8 milyar lira, haziranda ise 11 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın nisan-haziran dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, nisanda 2,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 2,8 milyar liralık, mayısta 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 18,8 milyar liralık, haziranda da 11,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisandaki iç borçlanmanın 1,9 milyar lirasının piyasadan,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın 15,1 milyar lirasının piyasadan, 3,7 milyar lirasının kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 8,1 milyar lirasının piyasadan, 500 milyon lirasının kamu sertifikasından, 2,4 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 9 tahvil ihalesi, 1 doğrudan satış düzenlenecek.

Nisanda 5 milyar liralık, mayısta 22 milyar liralık, haziranda da 13,8 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 7,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da nisanda 2,2 milyar lira, mayısta 3,2 milyar lira, haziranda ise 2,8 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanlığıİç Borçlanma StratejisiNisan-haziran Dönemi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5