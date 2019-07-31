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İç borçlanma stratejisi (2)

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosta 8,9 milyar lira, eylülde 10 milyar lira ve ekim ayında 7,4 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

İç borçlanma stratejisi (2)
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ağustosta 8,9 milyar lira, eylülde 10 milyar lira ve ekim ayında 7,4 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

Bakanlık, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 8,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,5 milyar liralık, eylülde 10 milyar liralık iç borç servisine karşılık 9 milyar liralık, ekimde de 7,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Ağustostaki iç borçlanmanın 3,7 milyar lirasının piyasadan, 2,3 milyar lirasının kamuya satışlardan, 500 milyon lirasının kira sertifikasından, eylüldeki iç borçlanmanın 6,2 milyar lirasının piyasadan, 2,8 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 5,3 milyar lirasının piyasadan, 1,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, 1 kira sertifikası, 1 Hazine bonosu ve 10 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Ağustos ve eylülde 14'er milyar lira, ekimde ise 10,9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 12,7 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ağustosta 7,5 milyar lira, eylülde 5 milyar lira ve ekimde ise 4,2 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

(Bitti)

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Ağustos-ekimHazine Ve Maliye Bakanlığıİç Borçlanma Stratejisi
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