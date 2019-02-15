"ICC Türkiye Tahkim Günü" Konferansı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasını yakından ilgilendiren, uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten, uluslararası standart kurallar bütünü, Incoterms 2020 yılında yenilenecek.” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla TOBB, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı iş birliğiyle "ICC Türkiye Tahkim Günü" Uluslararası Tahkim Konferansı gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, ICC’nin, dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan, en büyük iş dünyası kuruluşu olduğunu belirterek, 100 yılda, 100'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eder hale geldiğini kaydetti.

100 yılı başarılarla geride bırakan ICC’nin 21. yüzyıldaki misyonunu “herkes için, her gün ve her yerde çalışan iş dünyası” olarak yenilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ülkemizde, ICC Türkiye Milli Komitesi’nin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi görevi TOBB’a verilmiştir. TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana, ICC’nin Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir. Türkiye Milli Komitesi, güçlü ve köklü bir Milli Komite olarak, ICC’nin çalışmalarına katkı vermektedir. Bu vesileyle ICC Türkiye’yi bu derece etkin, ICC Merkez nezdinde bu derece takdir gören bir Milli Komite olmasını sağlayan sizlere, özel sektörümüz adına teşekkür etmek istiyorum.

ICC’nin temel faaliyet alanlarından biri de tüm dünyada kabul gören ve ticarette ülkeler arasındaki farklı uygulamaları kaldırmayı amaçlayan, iş kurallarını oluşturmaktır. ICC bünyesinde yer alan teknik komisyonlar, birçok farklı alanda çalışma yapıyor. Bu komisyonlar, uluslararası ticarette iş kurallarını ve uygulamalarını oluşturmayı hedeflemiştir.”

Hisarcıklıoğlu, komitenin Türk iş dünyasının uluslararası çalışmalarına katkı sağlamak hedefiyle, ICC komisyonlarında faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü aktararak, “İş dünyasını yakından ilgilendiren, uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten, uluslararası standart kurallar bütünü, Incoterms 2020 yılında yenilenecek. ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu tarafından yenilenme çalışmaları yapılan Incoterms 2020, ICC Türkiye tarafından, ülkemiz iş dünyasının hizmetine sunulacak ve konuya ilişkin eğitimler düzenlenecek.” diye konuştu.

Tüm dünya özel sektörünü ilgilendiren kuralların yazılmasında, ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Eş Başkanı ve aynı zamanda ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Üyesi Prof. Dr. Ercüment Erdem’in de yer aldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, tahkimin kendileri için önemli bir konu olduğunu, ticaret ve yatırım yapmanın risk almak demek olduğunu, başka bir ülkeyle yapıldığında bu riskin daha da büyüdüğünü söyledi.

Hisarcıklıoğlu, her ülkede farklı mevzuat, farklı uygulamanın mevcut olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatırımcıların, bunların hepsini bilmesi mümkün değil. Bu da ticaret ve yatırım iştahını azaltan bir durum. Herhangi bir ihtilaf durumunda tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak konulmuş bir başvuru merciinin bulunması, tüm tarafları koruyan bir unsurdur. Bu nedenle tahkim, artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri haline gelmiştir. İşte ICC bunu nerdeyse 1 asır önce farketmiş ve kendi tahkim divanını hayata geçirmiş.

Milletlerarası Tahkim Divanı’nda, 2018’de 135 ülkeden 842 farklı tahkim davası görülmüştür. Bunlardan 62’si ülkemizden gitmiştir. ICC tahkiminin esnek olması, kurallarının birçok dilde tercümesinin bulunması, kendisini sürekli yenilemesi ve çağın gelişmelerine uyum sağlaması da, Divan’ın başarısının altında yatan diğer önemli unsurlardır.”

- "Türkiye tahkimin geleceği açısından güzel bir gelecek vadediyor"

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı Alexis Mourre ise Türkiye’nin tahkimin geleceği açısından güzel bir gelecek vadettiğini ve Türkiye’de tahkim toplumunun ne kadar canlı olduğunu dile getirdi.

Mourre, ICC’nin, dünyanın en başarılı küresel tahkim örgütü olduğunu belirterek, “Geçen yıl, White&Case hukuk bürosu ve Queen Marry üniversitesinin yaptığı araştırma sonuçlarına göre, tahkime başvurulmayla ilişkili sorulara yönelik, katılımcıların yüzde 70’in den fazlası ICC’nin tercih ettikleri kurum olduğunu ve bütün kıtalarda tercih edilen tahkim kurumu olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Milletlerarası Tahkim Divanı olarak, devletleri, devlet kuruluşlarını, çok büyük kuruluşları cezbettiklerine ve çok taraflı anlaşmazlıklar için çözüm merkezi olduklarına dikkati çeken Mourre, şunları kaydetti:

“Özellikle Türkiye’nin de bulunduğu bu bölgede daha fazla faaliyet gösteriyoruz. Tüm kıtalarda faal oluyoruz. Biz ne Avrupalı ne Asyalı ne de Amerikalı bir kurumuz. Biz her açıdan tarafsız olmaya çalışıyoruz. Dünyanın birçok yerinde temsilciliklerimiz var. 25 dilde hizmet veriyoruz. Milletlerarası Tahkim Divanı, gerçekten küresel bir kurum diyebiliriz. Bu kurum sürekli olarak ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kendini yeniliyor.”

Mourre, Türkiye’nin kendileri için son derece önemli bir pazar olduğunu aktararak, “İstanbul uluslararası tahkim merkezi olması açsından açık ve şeffaf bir yer olmaya adaydır.” dedi.

Konuşmalarından ardından konferans basına kapalı olarak gerçekleştirildi.