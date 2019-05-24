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ICCI 2019, 28 Mayıs'ta İstanbul'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Enerji sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirecek 25. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2019), 28 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.İstanbul Fuar Merkezi'nde 28-30 Mayıs'ta...

ICCI 2019, 28 Mayıs'ta İstanbul'da başlayacak
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İSTANBUL (AA) - Enerji sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirecek 25. ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2019), 28 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek fuar ve konferansa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yetkililerin katılması bekleniyor.

Özel sektörden de birçok üst düzey yönetici ve uzmanın katılacağı programın bu yılki teması "Enerjide Dönüşüm ve Değişim" olarak belirlendi.

Enerji sektöründeki son gelişmelerin ele alınacağı etkinlikte, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da "Enerji Savaşları ve Tarihi" başlıklı bir sunum yapacak.

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25. ICCI Uluslararası Enerji Ve Çevre Fuarı Ve Konferansı (ICCI 2019)Enerji
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