Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Doğa dostu halı
Doğa dostu halı
DAP şimdi de borsaya geliyor!
Şimdi de borsaya geliyor!
EMITT 2022 Başarılı Oldumu?
EMITT başarılı oldumu?
Güvenilirlik Ödülü aldi
Güvenilirlik Ödülü aldi
İlk yüz yüze ofisi açtı
İlk yüz yüze ofisi açtı

İçecek sektörünün yıldızı yeni atamalarla güçlendi

DİMES’te, yeni organizasyon yapısına bağlı olarak üst düzey atamalar gerçekleşti. İcra Kurulu Üyesi olan Direktörler, yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi pozisyonuna atanırken, Direktör düzeyinde de atamalar yapıldı.

İçecek sektörünün yıldızı yeni atamalarla güçlendi

İçecek şirketi vizyonu ve kategori genişletme stratejisi kapsamında organizasyonel yapısında da dokunuşlar gerçekleştiren DİMES’te, yeni organizasyon yapısına bağlı olarak üst düzey atamalar gerçekleşti. İcra Kurulu Üyesi olan Direktörler, yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi pozisyonuna atanırken, Direktör düzeyinde de atamalar yapıldı.

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES, ülkemizde dinamik kurumsal süreçler konusunda da öncülük yapan kuruluşlar arasında yer alıyor.

İçecek şirketi vizyonu ve kategori genişletme stratejisi kapsamında şirketin organizasyonel yapısında gerçekleştirilen dokunuşlar kapsamında, DİMES bünyesinde 2022 yılı başı itibarı ile bir dizi üst düzey atama gerçekleşti.

İcra Kurulu seviyesinde yapılan atamalarda, İcra Kurulu Üyesi olan Direktörler için, Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi (C-Level) pozisyonlar oluşturuldu ve ilgili görevlere atamalar yapıldı. Buna göre, Duygu Süleymanoğlu Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO), Cihan Diren Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve Yelda Tavlan İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (CHRO) olarak atandılar.

Şirketin satış kadrolarında yapılan değişikliklerde ise, Gökhan Ergül Bölgeler Satış Direktörü, Sedat Örnekler Zincir Mağazalar Satış Direktörü, Seyhan Akhan Alternatif Kanal Satış Direktörü, Murat Kızıltuğ Ticari Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak atandılar.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
DİMES’TEüst Düzey Atamalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1