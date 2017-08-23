İçerik Sağlayıcıları Genel Bilgilendirme Toplantısı

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Avrupa'nın birçok ülkesinde internette engellemeler olduğunu ama kullanıcı ve içerik sağlayıcının hangi sebeple veya kararla engellendiğini bilmediğini belirterek, "Bizim uygulamamızda ise sitesi engellenen birey ya da tüzel kişiliğin itirazını yapacağı mercinin ve alınan hakimlik veya idari karar bilgilerinin tamamı engellenen sayfada yer alıyor." dedi.

Sayan, BTK'da düzenlenen "İçeri̇k Sağlayıcıları Genel Bi̇lgi̇lendi̇rme Toplantısı"nda, internet kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl yapılan bir araştırma sonuçlarına dikkati çeken Sayan, bir dakika içinde YouTube'da 4,1 milyon videonun görüntülendiğini, 150 milyondan fazla e-postanın gönderildiğini, 16 milyon yazılı mesajın iletildiğini, İnstagram'da 46 bin 200 gönderinin paylaşıldığını, 452 bin twitin yazıldığını, Facebook'a 900 bin girişin gerçekleştiğini, 1,8 milyon snap atıldığını, Google'da 3,5 milyon aramanın yapıldığını kaydetti.

Sayan, bu durumun iletişimin tek hareketle birçok yeni kapıyı açmasının somut göstergesi olduğunu söyledi.

Çocukların cinsel istismarı, çoğu yurt dışında bulunan yasa dışı kumar siteleri, bazı oyunlar marifetiyle çocukların intihara yönlendirilmesi, zararlı yazılımlar yoluyla fidye isteme, sanal zorbalık gibi suçların da bu mecrada kendisine yer bulduğunu dile getiren Sayan, özellikle bu sitelere karşı yasanın verdiği yetkilerin sonuna kadar kullanıldığını ve BTK tarafından şimdiye kadar ifşa sitesi olarak bilinen 600'den fazla site hakkında idari işlem yapıldığını bildirdi.

- "Nefret söylemi Avrupa'da ivme kazanıyor"

Sayan, terörle uzun yıllar mücadele eden ve 15 Temmuz darbe ve işgal girişimiyle bu süreci en üst boyutta yaşayan Türkiye'nin, sosyal medyadaki bazı hesaplardan yanlış tanıtımla adeta cezalandırılmaya çalışıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Nefret söylemi olarak kabul edilen ve özellikle Avrupa'da ivme kazanan bu suç türüne ilişkin uluslararası duyarlılığın geliştiğini ve yasal düzenlemelerde karşılık bulduğunu da hatırlatmak isterim. Almanya'da yeni çıkan ve ekim ayında yürürlüğe girecek Ağ Uygulama Yasası'na göre, yasa içeriğine aykırı içerikleri platformlarından 24 saatte kaldırmayan Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformlarına 5 milyondan 50 milyon avroya kadar ceza kesilebilecek. Alman Federal Ceza Dairesi, son 2 yılda nefret suçunun yüzde 300 arttığını belirtti."

BTK olarak aktif kullandıkları öz denetim mekanizmalarının internet ortamını daha güvenli ve daha özgür hale getireceğine inandıklarını vurgulayan Sayan, bu konuda yanıt alınamayan içerik sağlayıcılarının mahkeme kararıyla engellendiğini söyledi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde halen engellemenin olduğunu ama uygulamada kullanıcı ve içerik sağlayıcının hangi sebeple veya kararla engellendiğini bilmediğini aktaran Sayan, "Kullanıcılar yalnızca engellenen sayfalara girdiğinde '404 NOT FOUND' ibaresini görüyor. Ayrıca kullanıcılar için bir itiraz mercisi de bulunmuyor. Bizim uygulamamızda ise sitesi engellenen birey ya da tüzel kişiliğin itirazını yapacağı mercinin ve alınan hakimlik veya idari karar bilgilerinin tamamı engellenen sayfada yer alıyor." diye konuştu.

Sayan, gelecek nesiller için terörizmden, çocukların cinsel istismarından, yasa dışı kumardan, fuhuştan, uyuşturucu madde kullanımını teşvikten arınmış, bireylerin faydalanacağı sağlıklı bir internet ortamının oluşturulması gerektiğini belirterek, bu amaçla BTK ve içerik sağlayıcılarıyla çalışmanın yanı sıra kullanıcıları da yasa dışı içeriklere karşı bilinçlendirmenin önemine dikkati çekti.

- "İnternette dilin düzgün kullanılmasını yaygınlaştırmak istiyoruz"

İçerik sağlayıcılarından "Görmedim, duymadım, bilmiyorum." demek yerine "İnternette yaşanan kötülükleri ve riskleri gördüm, biliyorum ve bütün bunların farkındayım." diyerek iletişim kanallarını samimi bir şekilde açmalarını isteyen Sayan, yerli içeriklerin artırılmasını istedi. Sayan, "İnternette dilin düzgün kullanılmasını da yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.