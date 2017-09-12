ide Okulları'ndan

İSTANBUL (AA) - ide Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, ilkokula yeni başlayacak öğrenciler için bu yılın "okula uyum" yılı olacağını belirterek, öğrencilerin kaygılarını hafifletmek ve bu süreçte problemlerle karşılaşıldığında yardımcı olabilmek adına anne babalara önerilerde bulundu.

ide Okulları açıklamasına göre, tatil boyunca doyasıya eğlenen, oynayan ve istedikleri aktiviteleri yapan öğrenciler için, okulların açılma zamanının yaklaşmasıyla birlikte her sınıfta uyum sorunu yaşayan öğrencilerle karşılaşmak mümkünken, ilkokula yeni başlayacak çocuklarda ise bu süreci okul fobisine dönüşmeden alınan birkaç küçük önlemle atlatabilmek mümkün oluyor.

Açıklamada, daha önce okul öncesi kurumda eğitim görerek ilkokula başlayan çocukların, bu eğitimi görmeyenlere oranla daha katılımcı, girişimci ve uyumlu bir davranış sergilediği belirtilirken, her ne kadar çocuk, okul öncesi dönemi, evden ve özellikle anneden ayrılma sürecini deneyimlemiş olsa da ilkokulun pek çok yönüyle anaokulundan farklı olduğu, bu nedenle çocuğun geçen yıl sorunsuz bir okul dönemi geçirmiş olsa bile her çocuğun okulun ilk günlerinde duygusal açıdan zorlanabileceği kaydedildi.





- Anne babalar kaygı durumlarını çocuğa yansıtmamalı

Okula uyum sürecinde yaşanan zorlukların her çocukta farklı şekillerde görülebileceğini vurgulayan ide Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, çocuğun okula başlamasının hem anne babalar hem de çocuk için önemli bir olay olduğu ancak bu konunun üzerinde çocuğu kaygılandıracak kadar çok durulmasının çocuğun uyum sürecini zorlaştırabileceğini belirtti.

Açıklamada, her çocuğun okulu kabulü ve uyumu farklı olacağı, anne ve babanın bu konulardaki hazır oluşunun, olayları algılayıp takındığı tavırların, çocuğun da tepkilerini etkileyeceği, bu nedenle anne ve babaların kaygılarını fark edip bunlarla ilgili önlemler almasının oldukça önemli olduğu vurgulandı.





- Okuldan bahsederken kaygılarını giderecek bir ses tonuyla konuşulmalı

Doğumdan sonra başlayan ve okul döneminde de süren en temel kaygılardan ve korkulardan birinin ebeveynlerden, özellikle anneden ayrılmak olduğu bildirilen açıklamada, okula yeni başlayan çocuklarda görülen okul korkusunun anneden ayrı kalma korkusuyla ilgili olduğu belirtilerek, çocuklara okula başlamanın başlangıçta zor gelebileceği ama zaman içinde okula alışacağı, okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyacaklarının normal bir duygu tonuyla açıklanması tavsiyesinde bulunuldu.





- Okulda gününün nasıl geçtiğine dair sohbet edin

Açıklamada çocuğun okuldan eve geldiğinde gününü nasıl geçirdiğiyle ilgili sohbet etmesinin, onun okul deneyimlerini ailesiyle paylaşarak rahatlamasını sağladığı gibi okula uyum sürecini de hızlandırdığı belirtilerek ancak bu sohbetlerin sorgulayıcı bir şekilde olmamasına, çocuğa sorgulanıyor hissi yaşatmamasına dikkat edilmesi gerektiği tavsiye edildi.

Çocuğun okul hakkında önceden bilgilendirerek belirsizliği ortadan kaldırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Yanınızda olmadığınızda da onun mutlu olacağına dair güven verebilirsiniz, bu durum çocuğu da rahatlatır. Eğer sizin kaygılı olduğunuzu fark ederse, okulun güvenli bir yer olmadığına dair düşünceler geliştirir. Kullanılan ifadelerin kısa ve net olması, ayrıca anne babaların söz ve davranışlarının da tutarlı olması çok önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Bu zorlu sürecin en fazla 2 hafta süreceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vedalaşma uzun sürmemelidir. Okul çıkışı onu tam zamanında alacağınızı, ya da servise bineceğini, evde mutlaka karşılayacak bir yakınının olduğunu açıklayın. Çocuğunuzun ilkokula başlaması, siz anne ve babaların hayatında da yeni bir başlangıç olarak düşünülmektedir. Çocuk kadar ailenin de bu yeni yaşantıya uyum sağlama süreci söz konusudur. Çocuğunuzun içinde bulunduğu kaygılı durum, yumuşatılmaya çalışılmalı, tek ilgi ve konu merkezi “okul” olarak düşünülmemelidir. Çocuğu rahatlatacak bu kaygısını giderecek farklı ilgilere dikkatini çekme yoluna gidilmelidir. Onun kendini rahatlıkla ifade edebileceği yaratıcı sanat faaliyetleri, spor, müzik gibi uğraşlar, arkadaşlarıyla bir araya gelebileceği ortamlar çocuğunuzu rahatlatacaktır. Aynı zamanda, çocuğun okula uyumunu kolaylaştırmak için sınıf öğretmeni ve okuldaki psikolojik danışman ile kurulan iş birliği olumlu ve hızlı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır."















