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IDEF'19 iş birliği anlaşmaları

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile HAVELSAN arasında SavNET Bağlantı Protokolü'ne imzalar atıldı - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile HAVELSAN arasında da "Teknik İşbirliği İmza Töreni" gerçekleştirildi

IDEF'19 iş birliği anlaşmaları
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İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile HAVELSAN arasında SavNET Bağlantı Protokolü imzalandı.

TÜYAP'ta düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) iş birliği imzalarıyla devam ediyor.

SSB ile HAVELSAN, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜBİTAK SAGE ve BİLGEM, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), arasında "SavNET Bağlantı Protokolü"nde imzalar atıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, bu anlaşma sayesinde sektörün kendi arasında kriptolu olarak haberleşebileceğini belirtti.

Şeker, "Bu bir taraftan işlerimizi hızlandıracak. Kendi aramızda veri paylaşımı gerektiğinde bütün paydaşlar veri paylaşabilecekler." dedi.

Öte yandan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile HAVELSAN arasında da "Teknik İşbirliği İmza Töreni" yapıldı.

İş birliğine Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay imza attı.

Atalay, boğazların güvenliğini sağlayan bir proje üzerinde çalıştıklarını ve yakın zamanda teslim edeceklerine işaret ederek, bunu başka ülkelere satmayı da hedeflediklerini kaydetti.

Ayrıca, HAVELSAN ve Vestel Elektronik arasında askeri ve sivil araçların otonom sürüş teknolojileri ile ilgili ileri sürücü destek sistemlerinin (ADAS) ve otonom sistemler için konumlama ve haritalama sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin (MoU) imza töreni de gerçekleştirildi.

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HAVELSANIDEF'19)SavNETSSB
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