IDEF'19 kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Geçmiş IDEF fuarlarında olduğu gibi bu yılki fuarımızda da hem Türk savunma sanayii şirketlerinin hem de küresel şirketlerin son teknolojiyle geliştirdikleri platform ve sistemler görücüye çıkacak, çok sayıda sözleşme imzalanacak ve yeni iş birliklerinin temelleri atılacak." dedi.



Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 14. kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve yabancı temsilcilerin de katıldığı törenle kapılarını açtı.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, fuarın dünyada savunma sektörünün tüm alanlarını ve güvenlik sektörünü aynı anda bünyesinde barındıran nadir fuarlardan olduğunu belirterek, fuarın dünyanın pek çok ülkesinden katılımcılarla küresel anlamda bir "savunma zirvesi"ne dönüştüğünü vurguladı.



Geçmiş IDEF fuarlarında olduğu gibi bu yılki fuarda da hem Türk savunma sanayii şirketlerinin hem de küresel şirketlerin son teknolojiyle geliştirdikleri platform ve sistemlerin görücüye çıkacağını dile getiren Demir, fuarda çok sayıda sözleşme imzalanacağını ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılacağını kaydetti.

Demir, "Her alanda olduğu gibi savunma sanayii alanında da önemli atılımlar gerçekleştirmekte olan ülkemiz, bir yandan dünya savunma sanayii pazarında rekabet gücünü artırırken, öte yandan bulunduğu bölgede güvenlik ve istikrarın temini için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde var gücüyle çalışmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, bulunduğu kırılgan coğrafyada, modern araç ve gereçlerle donatılmış bir Türk ordusuna sahip olmanın hayati öneminin farkındadır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk savunma sanayisinin geliştirip ürettiği helikopterler, insansız hava araçları, askeri gemiler, zırhlı araçlar, füzeler, diğer platform ve ürünleri harp meydanında kullanmaktadır." diye konuştu.

İç güvenlik anlamında Jandarma ve Emniyet teşkilatlarının, büyük oranda yurt içinde geliştirilen ürünlerle faaliyetlerini ve operasyonlarını yürüttüğünün altını çizen Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) uzun yıllar içinde edindiği proje yönetimi, sanayileşme, kalite-test ve uluslararası iş birliği bilgi birikimi ve tecrübesi ile Türk savunma sanayiinin halihazırdaki imkan ve kabiliyetlerini geliştirdiğini ve bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Başkanlığı'nın ihtiyaçlarının yüksek kalitede, etkin maliyetle karşılanmasına hizmet ettiğini ifade etti.







- "70’den fazla ülkede 500’den fazla iş birliği takip ediliyor"





İsmail Demir, SSB'nin yürüttüğü projelerin dış ticaret dengesine katkı sağladığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Başkanlığımız, sektörel sanayileşme ve uluslararası iş birliği konusunda yegane düzenleyici devlet kurumu sıfatıyla, KOBİ'lerden en büyük şirketlere, teknokentlerden kümelenmelere kadar tüm sektör oyuncularıyla Ar-Ge aşamasından yetenek paylaşımına kadar beraber hareket etmektedir. Uluslararası iş birliği çerçevesinde 70'den fazla ülkede 500'den fazla iş birliği faaliyetini takip etmektedir."







- "70'e yakın imza töreni düzenlenecek"





Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade de katılımcı firma sayısı ve planlanan görüşmeler bakımından fuarın dünyanın en büyük dört savunma sanayii fuarı arasında yer almasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Düzenlenen IDEF fuarları arasında en yüksek katılımın bu yıl gerçekleştiğine dikkati çeken Piyade, şunları kaydetti:



"Fuara 70 ülke, 3 uluslararası kuruluştan 148 heyet, 481 yerli 580 yabancı olmak üzere bin 61 firma katılmaktadır. Fuar esnasında 70'e yakın imza töreni düzenlenecek, 4 bin 420 planlı ikili görüşme icra edilecektir. Fuarda büyük savunma sanayi şirketleriyle KOBİ'lerin bir araya getirileceği tedarikçi bölgeleri oluşturulacaktır. Ayrıca üniversite öğrencileriyle savunma sanayiinde kariyer arayışı içinde olanların, katılımcı firmaların insan kaynakları personeliyle bir araya getirilmesini sağlayacak kariyer günleri düzenlenecektir. Yapılacak görüşmelerin ve atılacak imzaların uluslararası iş birliğine ve barışa katkı sağlamasını temenni ediyorum."