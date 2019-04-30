IDEF'19'da iş birliği imzaları

İSTANBUL (AA) - ROKETSAN ile Akdaş Makine ve Silah Sanayi AŞ ve Ata Silah Sanayi AŞ arasında iş birliği niyet anlaşması imzalandı.

14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19), ROKETSAN, Genel Müdür Yardımcısı Sartuk Karasoy, ile Ata Silah Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yollu ve Akdaş Makine Silah Sanayi Genel Müdürü Selim Akdaş arasında iş birliği yapılması için iyi niyet anlaşması yapıldı.

Karasoy, son dönemde meskun mahal savaşlarında kullanılmak üzere geliştirdikleri yeni bir minyatür konseptine dayanan füze sistemine ve fırlatıcı silah sistemine yönelik imzalar attıklarını kaydetti.

Öte yandan, ASELSAN ile STM arasında süratli botlarda elektrikli tahrik sisteminin geliştirilmesi konusunda iyi niyet anlaşması da gerçekleştirildi.



