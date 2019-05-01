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IDEF'19'da iş birliği imzaları

- IDEF'19'da ASELSAN ve STE arasında Yazılım Tabanlı Askeri Telsizler Satışı ve anti tank füze sistemi için ASELSAN ürünü Dörtgöz-S Termal Kamera Tedariki sözleşmelerine imzalar atıldı

IDEF'19'da iş birliği imzaları
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İSTANBUL (AA) - Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacı kapsamında, ASELSAN ve Spets Techno Export (STE) arasında Yazılım Tabanlı Askeri Telsizler Satışı ve anti tank füze sistemi için ASELSAN ürünü Dörtgöz Termal Kamera Tedariki sözleşmeleri imzalandı.

TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'19) ikinci günü, savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla devam ediyor.

Fuarda, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacı kapsamında, ASELSAN ve Spets Techno Export (STE) arasında Yazılım Tabanlı Askeri Telsizler Satışı ve anti tank füze sistemi için ASELSAN ürünü Dörtgöz-S Termal Kamera Tedariki sözleşmelerine imzalar atıldı.

Sözleşme Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STE Genel Müdürü Vladyslav Belbas ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı tarafından imzalandı.

Burada konuşan Demir, imzalanan sözleşmelerin iş birliklerine yol açması temennisiyle projenin başarıyla sonuçlanmasını beklediğini dile getirdi.

Görgün ise, şirketin telsiz ve haberleşme alanında geliştirdiği iş birliklerinin artarak devam ettiğini belirterek, bu iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ASELSANCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail DemirHaluk GörgünIDEF'19
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