IDEF'te silah stantlarına büyük ilgi

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Ziyaretçi akınına uğrayan 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) en yoğun ilgiyi silah stantları gördü.

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği ve 60'ı aşkın ülke ve bini aşkın firmanın katılımıyla yapılan fuarda, Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ve Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ gibi yerli kuruluşlar da yer aldı. Firmalar, mevcut ürünlerinin yanı sıra ürettikleri yeni tabancaları ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuarda silah stantları hem kolluk kuvvetleri hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır IDEF'e katıldıklarını, her fuarda gördükleri yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Ürünlerinde yerli malzemeler kullandıklarını belirten Kızıltan, "Bu sene standımızda özellikle askeri silah konusunda yeni ürünlerimiz var. Fabrika ve üretim adetleri olarak askeri silah konusunda Avrupa'nın sayılı ülkelerinden birisiyiz. Artık yerli sektörde bütün atış silahlarını karşılayacak duruma geleceğiz." dedi.

Kızıltan, yeni ürünlerin halkın ve güvenlik kuvvetlerinin çok ilgisini çektiğine işaret ederek, ziyaretçilerin bol bol tetik çekerek deneme yaptıklarını anlattı.

ABD'de SAR USA markasıyla pazara girdiklerini aktaran Kızıltan, şöyle devam etti:

"Yoğun talep bizi iç piyasada kendi ordumuz ve polisimize doğru yönlendirdi. ABD, Afrika ve Uzak Doğu'dan çeşitli ülkelere de satışımız var. ABD'de 2019'da yıllık 50 bin adet civarında satış hedefimiz var. Yetiştirebilirsek bunu karşılamayı düşünüyoruz."

- "32 ülkeye ihracat"

Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ Dış Ticaret Müdürü Didem Aral da Türk insanının silaha yoğun ilgisinin olduğunu belirterek, "Bu tür büyük fuarlar Türkiye de çok fazla yapılmıyor. Bu yüzden bu fuarlar hem üretici hem tüketici için bir fırsat. İnsanlar takip ettikleri markalara yönelip bilgi alabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Firmanın ihracatına da değinen Aral, "Biz üretimimizin yüzde 75'ini ihraç ediyoruz. En önemli pazarımız ABD. Bizim orada fabrikamız da var. Bu sene üretime geçiyor. ABD'ye yıllık yaklaşık 150 bin adet silah satışı yapıyoruz. Bu ürünler sivil pazarlarda kullanılıyor. Firma olarak 32 ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.