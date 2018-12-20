IEA Başkanı Fatih Birol, AA Enerji Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
Birol, yarın saat 11.00'de katılacağı ve İstanbul'da gerçekleştirilecek AA Enerji Masası'nda, uluslararası enerji piyasasındaki gelişmeler, petrol fiyatları, iklim değişikliyle mücadele gibi konulardaki soruları yanıtlayacak.
Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak Birol'un açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile "aa.finans.com.tr ve AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.