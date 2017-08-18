Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Rosneft Avukat Metin Uracin gıda
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak

İEF'de sergilenecek 96 metrelik rüzgar türbini tırlarla taşındı

- Ziyaretçilerine kapılarını 86'ncı kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek amacıyla tanıtılacak devasa türbinin parçalarının fuar alanına taşınması için trafiğin yoğun olmadığı gece saatleri tercih edildi

İEF'de sergilenecek 96 metrelik rüzgar türbini tırlarla taşındı

İZMİR (AA) - İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) sergilenecek 96 metre uzunluğundaki rüzgar türbini fuar alanına tırlarla taşındı.
İzmir'de bu sene 86'ncısı düzenlenen ve bugün başlayıp 27 Ağustos'ta sona erecek fuarda bir firma tarafından devasa rüzgar türbini tanıtılacak.
Her bir kanadının uzunluğu 58, kulesinin boyu da 38 metre olan türbin, Kültürpark Lozan Kapısı'nın giriş kısmında sergilenecek. Türbinin parçaları bir nakliye firması tarafından trafik polislerinin kontrolünde tırlarla alana getirildi.
Nakliye firmasının İzmir Bölge Müdürü Levent Çağkan Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, boyu 96 metre, ağırlığı ise 65 ton olan türbini gerekli izinleri alarak özellikle trafiğin yoğun olmadığı gece saatlerinde taşıdıklarını bildirdi.
Fuarın temasının "İnovasyon ve Enerji" olduğunu belirten Özkan, buna uygun olarak ziyaretçilere "yeşil enerji"nin tanıtılacağını dile getirdi.
İnsanlara genellikle dağlarda gördükleri rüzgar türbinlerinin daha yakından tanıtılacağını anlatan Özkan, konunun farkındalığı için gençler ve çocukların da yenilenebilir enerjiye özendirilmeye çalışılacağını sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
86. İzmir Enternasyonal FuarıRüzgar Türbini
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5