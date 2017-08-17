İEF, Vestel ile eğlenceye doyacak

İZMİR (AA) - İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) inovasyon ana sponsoru Vestel, yarın açılacak fuardaki 750 metrekarelik standında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Vestel'den yapılan yazılı açıklamada, fuarın inovasyon ana sponsoru olan şirketin fuarda kuracağı 750 metrekarelik dev stantta son teknoloji beyaz eşya ürünlerinden televizyonlara, küçük ev aletlerinden Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus'e kadar birçok ürün sergileneceği, düzenlenecek aktivitelerle de ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşatılacağı belirtildi.

Stantta, mutfak atölyeleri, stand-up ve dans gösterileri, uçuş simülatörü ve çeşitli oyunların gerçekleşeceği, Doğukan Manço, Evrencan Gündüz, Aytunç Bentürk gibi isimlerin performanslarını sergileyeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, İEF'in inovasyon ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyduklarını kaydetti.

Egeli bir firma olarak, bölgenin en önemli etkinliği olan İEF'in kendileri için büyük bir anlamı olduğunu belirten Erdoğan, "Bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyor, fuarın uluslararası bir platform olma amacına içtenlikle ortak oluyoruz. Biz de hem Vestel hem de Regal olarak son teknoloji ürünlerimizi tanıtacak, eğlenceli aktiviteler ve deneyim alanları sunacağız. Ümit ediyorum halkımız hem eğlenecek hem teknolojiyi deneyimleyecek." ifadelerini kullandı.

Vestel ve Regal'in standında ve fuar alanı dışında düzenlenecek etkinlikler şöyle

- Eataly Executive Şefi Claudio Chinali, fuar boyunca her gün 17.00-18.00 ve 19.00-20.00 saatlerinde Vestel standında ziyaretçilere İtalyan mutfağından lezzetler üretecek.

- EKS Mutfak Master Şefi Eyüp Kemal Sevinç de fuar süresince her gün 18.00-19.00 ve 19.30-20.30 saatlerinde Regal standında lezzetli Akdeniz yemeklerini katılımcılarla buluşturacak. Regal’in sosyal medya hesapları üzerinden devam eden "Börek Ustası" yarışmasının finali 26 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

- Doğukan Manço DJ performansı ile 19 Ağustos Cumartesi günü Çim Konser Sahnesi’nde ziyaretçilerle buluşacak. 20 Ağustos Pazar günü Sanat Sokağı Sahnesi’nde performans sergileyecek olan Evrencan Gündüz ve ekibi de ziyaretçilere müzik şöleni yaşatacak

- Regal reklam filminin başrol oyuncusu Buse Sinem İren’in de aralarında olduğu "Çok Da Fifi Hatunlar" stand-up ekibi, 19 Ağustos günü Regal standında fuar ziyaretçilerine gösteri sunacak.

- Aytunç Bentürk, 26-27 Ağustos'ta Sanat Sokağı Sahnesi'nde Latin dans gösterisi gerçekleştirecek

- "Venus Sultanlar Voleybol Ligi Venus Kızları Dans Takımı” popüler müzikler eşliğinde hem stant alanında hem de fuar açık alanında gösteriler yapacak

- 10 gün boyunca ilgi çekici etkinliklerin yer alacağı Vestel standında, ziyaretçiler eğlenceli oyunlar oynayıp, sürpriz hediyeler kazanacak.

- Özel karışımların ustası Mix & Go ile hazırlanacak sağlıklı içecekler ve Kafe Vesto aracında Enderun Semaveri ile demlenen aromalı Türk çayları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



