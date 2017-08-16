İEF'e Rusya damgasını vuracak

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Dünyanın en eski fuarları arasında gösterilen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) 86'ıncı buluşmaya partner ülke Rusya damgasını vuracak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ekonomi Bakanlığının himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık Şirketi (İZFAŞ) tarafından Kültürpark'ta düzenlenecek İEF, 18 Ağustos'ta açılacak ve 27 Ağustos'a kadar sürecek.

Ana temanın 'enerji' olduğu fuarda, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve 23 ülkeden 12 bakanlık düzeyinde misafir ağırlanacak.

Türkiye'den ise fuara Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılması bekleniyor.

Partner ülke Rusya ise fuara hem bakanlık hem firma düzeyinde oldukça geniş bir heyetle katılıyor. Tarihinde ilk kez bir partner ülkenin bin 100 metrekare stant kuracağı fuarda 3'ü bakanlık düzeyinde olmak üzere 241 kişilik Rus heyet buluncak.

Türkiye ile Rusya arasında Enerji, Sanayi, Müteahhitlik, Özel Ekonomik Bölgeler ve Turizm olmak üzere 5 iş birliği oturumu gerçekleştirilecek.

Yuvarlak masa toplantısı şeklinde planlanan Turizm İşbirliği Oturumu, yoğun talep görmesi nedeniyle forum halinde düzenlenecek.

Rusya'yla olan domates krizinin de görüşüleceği fuarda, Stavropol Bölgesi'nden gelen yetkililer Türkiye'de tarım sahalarında incelemelerde bulunacak.

Kurulan bin 100 metrekare stantta Rus heyeti ikili görüşmelerin yanı sıra ülke tanıtımları için sunumlar yapacak.

Ekonomi Bakanlığının ev sahibi olduğu fuarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının da stantları yer alacak.

- Kültür ve sanat faaliyetlerine ağırlık verildi

Konserlerin, tiyatroların ve sokak gösterilerinin yer alacağı fuarda, geçen yıla göre kültür sanat faaliyetlerinde artış var.

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu 86. İEF'te bu yıl Alica Harikalar Diyarı'nı ağırlayacak. Bu sirk tiyatrosunun biletleri ise şimdiden tükenmiş durumda.

Sokak gösterilerinde İtalyan gösteri grubu Sonics'in gösterisi Meraviglia Sokak Tiyatrosu ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken gösterilerden olacak.

Mogambo Caz Geceleri'nde ise bu yıl yabancı sanatçılar ön plana çıkıyor. Lisa Simone, China Moses ve Della Miles'in sahne alacağı caz gecelerinde Türkiye'den ise Bülent Ortaçgil, Tuna Kiremitçi, Vedat Sakman, Fatih Erkoç, Ferit Orman ve Zuhal Olcay performanslarını sergileyecek.

Fuar giriş ücretleri de "İzmirim Kart" ile tam 3 lira, öğrenci 2 lira olacak. Engelli, refakatçi, gazi ve gazi yakınları ile şehit aileleri fuara ücretsiz giriş yapabilecek.

- Tarihe tanıklık etti

Dünyanın en eski fuarları arasında gösterilen İEF'nin temeli, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı. Yurt içinde üretilen malların sergilenmesi fikri üzerine temelleri atılan fuar, 1927 yılından bu yana Dünya Ekonomik Buhranı ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki kesintiler dışında her yıl düzenlendi.

Fuar, savaş sonrasında uluslararası anlamda önemini giderek artırdı. 1960 ile 1970'li yıllardaki fuarlar, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin rekabetine sahne olurken Almanya ve İngiltere de ürettikleri otomobillerle stantlarda gövde gösterisi yapıyordu.

Apollo Uzay Aracı, MIR Uzay İstasyonu gibi uzay teknolojileri ve yeni otomobil teknolojilerinin sergilendiği fuar, aynı zamanda çamaşır makinesi ve televizyon gibi eşyaların da Türk insanına ilk tanıtıldığı organizyon olarak biliniyor.

Zamanlama olarak tarım ürünlerinin hasat sonrası dönemine rastlayan fuar, Anadolu insanının buluşma noktası oluyordu. Fuar bu nedenle ticari olmasının yanında kültürel bir nitelik de taşıdı. Özellikle 1960 ve 1970'li yıllarda fuar gazinoları pek çok sanatçının ün kazandığı ya da şöhretini artırdığı platformlar oldu.

Fuar gazinolarındaki hareketlilik 1990'lı yılların ortalarına kadar devam edebildi. Bu dönemde özel televizyonların kurulması ve yaygınlaşmasıyla sanatçıların hayranlarına televizyon aracılığıyla ulaşmayı tercih etmesi, gazinolardaki fiyatların artması İzmir Fuarı'ndaki konser hareketliliğini azalttı.

Kapalı ekonomi döneminde ithalat yapmak isteyen firmalara verilen fuar kotalarıyla canlılığını koruyan İEF, 1990'lı yıllarda dünya ekonomilerindeki küreselleşme, ülkeler arası ticarette kotaların kalkmaya başlaması ve ülkelerden çok şirketlerin etkin bir yapıya kavuşur hale gelmesiyle etkinliğini yitirdi.

SSCB'nin dağılmasıyla fuarda ABD ile devam eden rekabet ortamı da sona erdi. Ülke pavyonları, yerlerini şirket stantlarına bırakmaya başladı.

İzmir Fuarı, sonraki dönemde gıda, mobilya, otomobil gibi iç tüketime dayalı sektörlerde etkinliğini sürdürmekle birlikte dış ticarette ihtisas fuarlarının gerisinde kaldı. Bir genel ticaret fuarı olan İEF, bünyesinden 10 ihtisas fuarı çıkardı. Bu fuarlardan MARBLE Uluslarası Doğaltaş ve Teknolojileri ve IF Wedding Gelinlik, Damatlık ve Aksesuarları fuarları uluslararası niteliğe kavuştu.