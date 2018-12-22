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"İEF'nin partner ülkesi Çin olacak"

- İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: - "2019 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) partner ülkesi Çin olacak. Çin ile İzmir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmaya katkı sağlayarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

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İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) 2019 yılındaki partner ülkesinin Çin olacağını belirtti.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, Özgener ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Çin'in İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu'yu ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgener, toplantıda iş birliği fırsatları, vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve 2019 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığını belirterek, 2019 yılının Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir yıl olacağını kaydetti.

Özgener, şunları kaydetti:

"2019 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) partner ülkesi Çin olacak. 2018 yılında EİB ile birlikte Şangay'da katıldığımız İthalat Fuarı'na, 2019 yılında da İzmir olarak etkin bir katılım sağlayacağız. Çin ile İzmir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmaya katkı sağlayarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İzmir'de bulunan diğer kurumlar ile de görüşerek kenti en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Elektronik ve Çin'e özgü ürünler"

Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian ise ülkesinin İEF'in partner ülkesi olması konusunda çok taraflı iş birliği yapıldığını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, bakanlıklar aracılığıyla daveti gerçekleştirdiğini belirten Liu Zengxian, "Çin hükümeti, İEF'ye aktif katılım olacağını açıkladı. Geçtiğimiz sene Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi'nin İEF'ye katılarak hazırladığı rapor sonucunda 2019 yılında fuara gelecek olan firmaların elektronik ve Çin'e özgü ürünlerin getirmesi konusunda karar alındı." ifadelerini kullandı.

Toplantıda İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler'in de Çin'e vize alınması sürecinin kolaylaştırılması ve İzmir'de vize ofisi kurulması konusundaki talepleri ilettiği belirtildi.

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