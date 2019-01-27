IF Wedding Fashion İzmir'de

İZMİR (AA) - Farklı ülkelerden moda tutkunlarını bir araya getiren IF Wedding Fashion İzmir - 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'ndaki Tasarımcılar Alanı ilgi gördü.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan açıklamaya göre, Tasarımcılar Alanı; özel koleksiyonları, atölye çalışmaları ve moda söyleşileriyle IF Wedding Fashion İzmir'e canlılık kattı.

Tasarımcıların 2019-2020 koleksiyonları için katılımcı ve ziyaretçilerinden özel siparişler aldığı alanda modacıların özel koleksiyonları görücüye çıktı.

Modacı Erol Albayrak, alan ile fuar sokağına hareket geldiğini belirterek, "Tasarımcılar hep ulaşılmaz gösterilir ama biz bundan rahatsız oluyoruz. Katılımcı ve ziyaretçilerle iç içe olup fikir alışverişi yapmamız lazım. Burada fikirlerimizi insanlara sunma ve onlardan beslenme olanağı elde ettik. Onların tepkileri bizim için önemli. Tasarımcılar, sektör alıcıları, öğrenciler herkes buradaydı. Keyifli ve sinerjisi yüksekti. Öğrencilerin üretime dahil edilmesi çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

Modacı Erdal Güvenç ise moda tasarımcıların bir arada olması gerektiğini kaydederek, modacıların bu alanda olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.