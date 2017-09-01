Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

"IFA 2017" kapılarını açtı

- Berlin'deki tüketici elektroniği fuarı "IFA 2017"de bu sene akıllı konseptler ve giyilebilir teknolojiler yerini aldı - Fuar kapsamında bu yıl da çok sayıda ulusal ve uluslararası firma ürünlerini sergilerken, fuarın ilk günü yoğun ilgi gördü

BERLİN (AA) - Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı "IFA 2017", ziyaretçiler için bugün kapılarını açtı. Fuarda sergilenen ürünler arasında giyilebilir teknolojiler ve akıllı ev konseptine entegre akıllı sistemler öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Her yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de Messe Berlin tarafından düzenlenen IFA, bu yıl da dünyaca ünlü markaların son trend teknoloji ürünlerini profesyoneller ve ziyaretçilerle buluşturmak üzere kapılarını açtı.

Bu yıl 57'incisi düzenlenen IFA 2017 bu sene de katılımcılara ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründeki yenilikçi eğilimleri izleme, karşılaştırma ve yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlıyor.

Türkiye'den başta Vestel ve Arçelik olmak üzere çok sayıda şirketin katılım gösterdiği bu yılki fuarın alanı her geçen sene olduğu gibi, biraz daha genişlerken, katılımcı sayısının da artması öngörülüyor.

Sektör profesyonellerinin özellikle pazarlama ve satış anlamında önemli görüşmeleri yaptığı ve bu nedenle şirketler için ayrı bir önemi bulunan fuarda, ulusal ve uluslararası markalar son teknolojilerini ve yeni ürünlerini bu sene de görücüye çıkardı.


- "Akıllı ev" konseptine uygun entegre sistemler IFA'da yerini aldı


Geçen sene akıllı ev konseptinin öne çıktığı fuarda bu yıl da, bu sisteme entegre akıllı teknolojiler, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler öne çıktı.

Sanal gerçeklik, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler, akıllı sistemler, robotik ve telekominikasyon başta olmak üzere pek çok alanda, çok sayıda teknolojinin sergileneceği fuar, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Şirketlerin yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik içeren yeni akıllı cihazları, giyilebilir ürünleri, akıllı ev sistemleri, birbirleri ile bağlantıya geçmeyı sağlayan teknolojileri fuarda bugün itibariyle yerini aldı.

Fuarda ağırlıklı olarak televizyonlar, telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, kameralar ve akıllı ev cihazları sergilenirken, markaların son ürünlerini ve yeni teknolojilerini tüketici ile buluşturduğu fuar 6 Eylül'de sona erecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IFA 2017
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5