IFAD Orta Asya ve Doğu Avrupa Merkezi'ni İstanbul'da açacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) arasında, IFAD'ın Orta Asya ve Doğu Avrupa Merkezi'nin İstanbul'da açılmasını kapsayan "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın yanı sıra IFAD Program Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Donal Brown ve Bakanlık yetkilileri katldı.

Özkaldı, törende yaptığı konuşmada, IFAD ile Bakanlık arasında geçen yıl Türkiye'de Ofisi kurulmasına yönelik "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın ilk adımlarının atıldığını anımsattı.

Anlaşma kapsamının genişletilerek söz konusu ülke ofisin, "Orta Asya ve Doğu Avrupa Merkezi" olarak güncellendiğini belirten Özkaldı, merkezin İstanbul'da kurulması hususunda da tarafların mutabık kaldıklarını söyledi.

Özkaldı, IFAD'ın Türkiye'de bugüne kadar 11 proje ve programa destek verdiğini vurgulayarak, bu projelere toplam katkının 231 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Söz konusu projelerden 8'nin tamamlandığını, 3'ünün ise çalışmalarına devam edildiğini aktaran Özkaldı, şöyle konuştu:

"Ülkemizce IFAD’a bugüne kadar 10 kaynak yenileme dönemi için toplam 23 milyon dolar katkı ödemesi yapılmış, bu süre zarfında Türkiye ile IFAD, tarımsal konularda yakın iş birliği içinde olmuşlardır. Şu anda 11. Kaynak Yenileme Dönemi içinde bulunulmaktadır. 2019-2021 yıllarını kapsayacak olan 11. Kaynak Yenileme Dönemi için ülkemizden IFAD'a taahhüt edilen katkı payı, 5 milyon doları olarak belirlenmiştir."

Özkaldı, son 16 yılda ekonomik büyüklüğünü önemli ölçüde artıran Türkiye'nin, tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sıraya yükseldiğine işaret ederek, Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarını en çok artıran ülke olarak, 2017 yılında 8,14 milyar dolarlık yardım gerçekleştirildiğini anlattı.

Akif Özkaldı, İstanbul'da kurulacak merkezin Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan dahil 8 ülkeyi kapsayacağına dikkati çekti.

- "Merkez, IFAD'ın desteklediği 21 projeye katkıda bulunacak"

Brown da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlaşmanın, Türkiye ile IFAD arasındaki uzun soluklu ortaklığın önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti.

İstanbul'da kurulacak merkezle hem Türkiye ile IFAD arasındaki ortaklığı pekiştireceğinin hem de bölge ülkelerle iş birliğinin gelişeceğinin altını çizen Brown, "Türkiye dahil 9 ülkeyi kapsayacak merkez, IFAD'ın desteklediği 21 projeye katkıda bulunacak. Bu projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar dolar. Ayrıca bu merkezle, 9 ülkenin kırsalında yaşayan yaklaşık 13 milyonun üzerinde yoksul kişiye de ulaşmış oluyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Özkaldı ve Brown, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı imzaladı.

















