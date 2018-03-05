İGA, çocukları İstanbul Modern'de sanatla buluşturdu

İSTANBUL (AA) - İGA, İstanbul Yeni Havalimanı'nın proje sahası çevresinde yaşayan 70 çocuğu İstanbul Modern'de sanatla buluşturdu.

İGA'nın açıklamasına göre, şirket, havalimanı proje sahasına komşu 9 köyde yürüttüğü Sosyal Yatırım Programı çerçevesinde, Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinde yaşayan 8-13 yaş arasındaki çocuk ve gençler için İstanbul Modern'de sanat atölyeleri oluşturdu.

Bazıları hayatlarında ilk kez müzeye giden çocuklar, dans ve hareket, heykel, müzik ile grafiti gibi alanlarda, sanatçılarla atölye çalışmalarında bir araya gelerek hayal güçlerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Çocuk ve gençler Seçkin Pirim ile Heykel Atölyeleri, Asena Akan ile Müzik Atölyeleri, Tuğçe Tuna ile Dans Atölyeleri, Çağrı Küçüksayraç ile Grafiti Atölyeleri sayesinde sanatsal çalışma deneyimini yaşadı. Etkinliğe toplamda 70 öğrenci katıldı.

Sanatçı Seçkin Pirim, Heykel Atölyesi'nde, sıradan bir malzemeden sanat eseri tasarlamayı öğretti. Heykel Atölyesi'nin tamamlanmasının ardından taşın içinde saklı olan hayalleri ortaya çıkaran çocukların tasarladığı 45 üretim havalimanı açıldığında sergilenecek.

Müziksever çocuk ve gençler ise Müzik Atölyesi'nde buluşarak birçoğu ilk defa müzik enstrümanlarıyla tanıştı. Son yıllarda sokak kültürünün önemli bir parçası haline gelen Grafiti Atölyesi'nde çocuklar, sanatçı Çağrı Küçüksayraç ile buluştu. Dünyanın farklı kentlerindeki graffitiler üzerine sohbetle başlayan atölye, çocukların malzemelerle tanışması, kendi eskizlerini oluşturması ve bunları graffiti haline getirmesiyle sonuçlandı.





- "Sosyal yatırımlarla da anılmak istiyoruz"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, sıfırdan tüm dünyaya örnek olacak bir havalimanı yaparken, bulundukları bölgeye sağladıkları katkı ve sosyal yatırımlarla da anılmak istediklerini bildirdi.

Özellikle proje sahaları çevresindeki ilçelerde yaşayan gençlerin ve kadınların sosyal yatırım programlarının odağında olduğunu aktaran Akçayoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgede 25 yıl birlikte yaşayacak olmak onların hayatlarına dokunan projeler geliştirmek İGA'nın öncelikli konuları arasında. Çocuklar, bu ülkenin geleceği, kendilerini keşfetmeleri ve bu mirası daha da ileriye taşıyarak sürdürmeleri çok önemli. Bu kapsamda yaptığımız bu proje ile çocuk ve gençlerimizin ortaya çıkardığı üretimleri, havalimanımız açıldıktan sonra havalinmanında sergileyeceğiz. Böylece, gençlerimizin ve çocuklarımızın hazırladığı bu çalışmaların, seyahat eden başka çocuklara da ilham vermesini istiyoruz."





