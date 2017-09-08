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İGA Havalimanı İşletmesinde Samsunlu dönemi

- İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Kadri Samsunlu oldu

İGA Havalimanı İşletmesinde Samsunlu dönemi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanının inşaatı ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine sektörün deneyimli ismi Hüseyin Kadri Samsunlu atandı.

Şirket açıklamasına göre, İGA Havalimanı İşletmesi'nin İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Kadri Samsunlu oldu. 18 Eylül 2017 itibarıyla göreve başlayacak Samsunlu, çalıştığı şirketlerde önemli değişim projelerinin hayata geçirilmesini sağlarken; finansman, kurumsal finans alanlarında ve altyapı sektöründe iş tecrübesi ile başarılı işlere imza attı.

Samsunlu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 1991 yılında mezun oldu, işletme yüksek lisansını Missouri Üniversitesinde tamamladı. Çalışma hayatına mali analist olarak başlayan Samsunlu, 1995- 2006'da çeşitli yatırım şirketlerinde genel müdür ve yönetim kurulu üyesi sorumluluklarını üstlendi. Samsunlu, 2006 itibarıyla 3 yıl boyunca Romanya ve Türkiye'de yatırım ve kurumsal finansman danışmanlığı yaptı, 2009 yılından itibaren de enerji, inşaat, turizm, gayrimenkul, deniz yolu taşımacılığı ve havalimanı işletmeciliği sektörlerinde üst düzey yönetici olarak görev aldı.

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