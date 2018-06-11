“İHA'lar ve SİHA'lar terör odaklarının korkulu rüyası oldu“ - Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "İHA'lar ve SİHA'lar ülkenin yurt içinde ve dışında istikbaline karşı tehdit oluşturan bütün terör odaklarının korkulu rüyası oldu" - "Orta ve uzun vadede Türkiye'nin savunma ve güvenliğinde en önemli unsurlardan bir tanesi orta ve uzun menzilli füze sistemlerinin kurulması. Şu anda mühendislerimiz gece gündüz çalışıyorlar"

HATAY (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İHA'lar ve SİHA'lar ülkenin yurt içinde ve dışında istikbaline karşı tehdit oluşturan bütün terör odaklarının korkulu rüyası oldu." dedi.

Bakan Ağbal, AK Parti Hatay İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın sanayisinin ve üretim potansiyelinin güçlü olduğunu belirterek, "Hatay büyüyor, aynı zamanda Türkiye sanayisi de büyüyor." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri olarak Ar-Ge'ye özel önem verdiklerine işaret eden Ağbal, bugün yapılan Ar-Ge harcamalarının 2002'ye göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu söyledi.

Ağbal, yatırıma ve üretime teşvikler verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi bazıları 'Siz bu 16 yılda ne yaptınız? İlave bir fabrika mı, yatırım mı, üretim mi yaptınız?' diyor. Yani o kadar gerçeklere ters ki bakın 2002-2018 döneminde Ekonomi Bakanlığı 28 bin adet yeni teşvik belgesi vermiş. Bu teşvik belgelerinin 13 bini komple yeni yatırım. Yani sıfır fabrika yatırımı. Diyorlar ya 'Türkiye'de yatırım mı yapılır?' 2002'den 2018'e kadar 13 bin yeni komple fabrika yapımı teşviki vermişiz. Yine aynı dönemde var olan fabrikaların da kapasitelerini büyütmüşüz."

Ağbal, AK Parti hükümetleri döneminde yeni yatırımlar üzerindeki kurumlar vergisi yükünü yüzde 20'den yüzde 2'lere kadar düşürdüklerini, bunları sürekli desteklediklerini dile getirdi.

- Terörle mücadele

Terörle mücadelede de önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Ağbal, şöyle konuştu:

"İHA'lar ve SİHA'lar ülkenin yurt içinde ve dışında istikbaline karşı tehdit oluşturan bütün terör odaklarının korkulu rüyası oldu. Eskiden hatırlayın, bekleriz İsrail bize İHA gönderecek. O İHA gelecek de sınırlarımızı koruyacağız. 'Bakıma gitti, bakımdan gelsin de sınırlarımızı koruyalım'. Şimdi öyle mi? Kendi İHA'mız, SİHA'mız, kendi helikopterimiz var. Kendi yerli, milli tank projelerimiz var, kendi tankımızın motorunu da inşallah kendimiz üreteceğiz. Orta ve uzun vadede Türkiye'nin savunma ve güvenliğinde en önemli unsurlardan bir tanesi orta ve uzun menzilli füze sistemlerinin kurulması. Şu anda mühendislerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Yürüyen projeler var. Türkiye bu anlamda da yerli, milli, kendi orta ve uzun menzilli füze sistemlerini kuruyor. Dolayısıyla AK Parti olarak diyoruz ki, önümüzdeki dönemde kendi kendine yeten, dünyaya savunma sistemleri ihraç eden bir savunma sanayine sahip Türkiye olsun. İnşallah bunları da başaracağız."

- "Türkiye, yumruğunu masaya vuran bir ülke"

Türkiye'nin 16 yıldır güçlü ekonomisi, ilkeli siyaseti ve dış politikasıyla artık dünyada sözü geçen ülkelerden biri haline geldiğini ifade eden Ağbal, "Eskiden sınırlarımızdaki olayları bile biz planlayamazdık. Sınırlarımızda olan olaylara bile başkaları karar verirdi. Bugün Türkiye sadece sınırlarında değil, bölgesinde ve dünyada olan olaylara, gelişen hadiselere söz söyleyen, yumruğunu masaya vuran bir ülke konumundadır. Dış politikada sağladığımız bu güçlü küresel güç olma olgusu önümüzdeki dönemde güçlenen ekonomimiz ve güçlenen siyasetimizle inşallah daha da pekişecek." diye konuştu.

Gelecek nesillerin iftihar edecekleri güçlü, müreffeh bir Türkiye'yi beraber inşa edeceklerinin altını çizen Ağbal, herkese bu anlamda büyük bir misyon düştüğünü söyledi.

Ağbal, 24 Haziran'da millet olarak hep birlikte sevineceklerini belirterek, "Sadece biz sevinmeyeceğiz. Gözü Türkiye'de olan, kulağı Türkiye'de olan, mazlum olduğu için her zaman buraya bakan mazlumlar da sevinecek inşallah. Dostlarımız da sevinecek, düşmanlarımıza bir tek üzülmek kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)