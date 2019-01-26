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İHA'lara hava kirliliğiyle mücadele görevi

Turkcell, İHA yardımıyla hava kirliliği durumuna uygun şehir planlaması önerisi oluşturulmasını sağlayan bir sistem geliştirdi - İHA tarafından yeşil alan yoğunluğuna ve duman rengine/yoğunluğuna ilişkin elde edilen veriler skorlanacak - Ortaya çıkacak sonuçlara göre bölgede açılması uygun olan fabrikalara, sanayi bölgelerine ve inşa edilecek konutlara ilişkin öneriler oluşturulacak

İHA'lara hava kirliliğiyle mücadele görevi
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ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Kullanım alanı giderek artan insansız hava araçları (İHA) hava kirliliğiyle mücadelede de rol alabilecek.
Fabrika ve araçlardan yayılan gazların sebep olduğu hava kirliliğine yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Gaz, partikül sensörleri gibi cihazlar yardımıyla havada bulunan maddelerin yoğunlukları tespit edilebiliyor ancak hava kirliliğinin tespit edilmesi önlem almak için tek başına yeterli olmuyor.
Bu amaçla yapılan çalışmalar ve bunların eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda, hava kirliliğine ilişkin verinin güncel olmasını, yeni fabrikalar açılırken ve yerleşim yerleri inşa edilirken hava kirliliği verisinin dikkate alınmasını ve böylece canlılar için tehlike arz eden seviyedeki kirliliğin belirlenebilmesini sağlayan bir sisteme ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor.
Turkcell, bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek amacıyla İHA yardımıyla hava kirliliği durumuna uygun şehir planlaması önerisi oluşturulmasını sağlayan bir sistem geliştirdi.
Söz konusu sistemde, öncelikle İHA belirli bir bölge üzerinde uçarak, bünyesinde bulunan kamera vasıtasıyla o bölgeye ilişkin görüntüler toplayacak.
Toplanan görüntüler bir veri tabanında depolanacak. Görüntü işleme ve skorlama sunucusu tarafından veri tabanında depolanan veriler alınarak, görüntü işleme yöntemleri yardımıyla bölgede bulunan yeşil alan yoğunluğuna ve duman rengine/yoğunluğuna ilişkin veriler elde edilecek.
Görüntü işleme ve skorlama sunucusu elde ettiği yeşil alan ve duman verisini kullanarak bir hava kirliliği skoru belirleyecek. Bu sayede bölgede açılması uygun olan fabrikalara, sanayi bölgelerine ve inşa edilecek konutlara ilişkin öneriler oluşturacak.
Sistem, bu temel çalışma prensibinden yola çıkılarak çeşitli uygulamalarla geliştirilebilecek.

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Turkcellİnsansız Hava AracıİHAHava Kirliliği
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